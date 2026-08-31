Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο διοργανωτής του event με τα supercars μετά την «επίδειξη» στη Νέα Παραλία

Στη σύλληψη του διοργανωτή του event με τα supercars προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την «επίδειξη» ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, από τον δήμο Θεσσαλονίκης δόθηκε άδεια σε εταιρεία διοργάνωσης event, που εκπροσωπούνταν από ξένο υπήκοο, απλά για στάση και παραμονή των πολυτελών οχημάτων μπροστά από το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς».

Η σύλληψη έγινε έπειτα από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Άμεσα, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε πως δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις, η Δημοτική Αστυνομία απευθύνθηκε στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο διοργανωτής ο οποίος θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

«Εικόνες ντροπής»

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων. Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», έγραψε σε σχετική ανάρτηση με αφορμή το περιστατικό ο κ.Δημαρέλος.