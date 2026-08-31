«Influencer» από μικρός ο γιος της Ιωάννας Τούνη: Πήρε το κινητό της και έκανε κατά λάθος ανάρτηση στο Instagram – ΦΩΤΟ

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Ένα περίεργο story εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό της Ιωάννας Τούνη στο Instagram, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το συνηθισμένο περιεχόμενο της influencer.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, πίσω από την απρόσμενη δημοσίευση βρισκόταν ο γιος της, Πάρης, ο οποίος πήρε στα χέρια του το κινητό της και, χωρίς η ίδια να το αντιληφθεί, προχώρησε σε ανάρτηση.

Στο story που δημοσίευσε ο μικρός Πάρης φαίνεται μία φωτογραφία από κατάλογο με επαγγελματικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα με ψυγεία.

Μόλις η Ιωάννα Τούνη κατάλαβε τι είχε συμβεί και διέγραψε την ανάρτηση, και ενημέρωσε τους ακολούθους της για το περιστατικό: «Το προηγούμενο story –που μόλις έσβησα– ανέβηκε κατά λάθος από τον Πάρη».

Δείτε τις φωτογραφίες: