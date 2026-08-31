«Influencer» από μικρός ο γιος της Ιωάννας Τούνη: Πήρε το κινητό της και έκανε κατά λάθος ανάρτηση στο Instagram – ΦΩΤΟ

Ένα περίεργο story εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό της Ιωάννας Τούνη στο Instagram, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το συνηθισμένο περιεχόμενο της influencer.
Όπως αποκάλυψε η ίδια, πίσω από την απρόσμενη δημοσίευση βρισκόταν ο γιος της, Πάρης, ο οποίος πήρε στα χέρια του το κινητό της και, χωρίς η ίδια να το αντιληφθεί, προχώρησε σε ανάρτηση.
Στο story που δημοσίευσε ο μικρός Πάρης φαίνεται μία φωτογραφία από κατάλογο με επαγγελματικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα με ψυγεία.
Μόλις η Ιωάννα Τούνη κατάλαβε τι είχε συμβεί και διέγραψε την ανάρτηση, και ενημέρωσε τους ακολούθους της για το περιστατικό: «Το προηγούμενο story –που μόλις έσβησα– ανέβηκε κατά λάθος από τον Πάρη».
Δείτε τις φωτογραφίες: