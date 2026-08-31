Μαντόνα: Ερωτευμένη με την Ελλάδα

Τα τρυφερά ενσταντανέ της Μαντόνα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, και η ερωτική εξομολόγηση στα ελληνικά – H ενθουσιώδης αντίδραση της Ρίτα Γουίλσον και πώς οι διακοπές της βασίλισσας της pop έφεραν τη χώρα μας στο διεθνές προσκήνιο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επέλεξε την Ελλάδα για να απολαύσει τις διακοπές της, για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της, αλλά και για να ζήσει τον έρωτά της με τον Τζαμαϊκανό Ακίμ Μόρις. Η βασίλισσα της pop έχει κάθε φορά τον τρόπο να αποδεικνύει ότι είναι… Μαντόνα μία!

Ο 30χρονος σύντροφός της ήταν τρυφερός και περιποιητικός καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους στη χώρα μας. Αυτή η τρυφερότητα κλιμακώθηκε όταν, με φόντο ένα ξωκλήσι, ο πρώην ποδοσφαιριστής έγραψε με λατινικούς χαρακτήρες «σ’ αγαπώ», εκφράζοντας τον έρωτά του στα ελληνικά με μουσική επένδυση Μίκη Θεοδωράκη. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία με ένα καυτό φιλί τους.

Ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος τους μήνας. Ήταν Αύγουστος του 2022 όταν γνωρίστηκαν πρώτη φορά στα γυρίσματα μιας φωτογράφισης εξωφύλλου για το περιοδικό «Paper» με θέμα τη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης. Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια μυστικών συναντήσεων μέχρι τον Αύγουστο του 2024 για να βγουν επισήμως ραντεβού. Εκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στα 66α γενέθλια της Μαντόνα στην Ιταλία και έκτοτε έχουν περπατήσει πολλές φορές μαζί στο κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένου και του φετινού Met Gala.

Ο στενός κύκλος της σταρ μιλά για έναν δοτικό σύντροφο, ο οποίος όχι μόνο έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά έχει κερδίσει και τη φιλία των παιδιών της. Γι’ αυτό μαζί τους στην Ελλάδα ταξίδεψαν και τα πέντε από τα έξι παιδιά της: η Λούρντες Λεόν, ο Ρόκο Ρίτσι, η Μέρσι Τζέιμς, η Στέλλα Τσικόνε και η Εστέρε Τσικόνε. Ο γιος της, Ντέιβιντ Μπάντα, απουσίαζε από αυτό το ταξίδι.

«Ένιωσα την παρουσία του Θεού εδώ!»

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες! Ευχαριστώ, Θεέ μου!», έγραψε η Μαντόνα στην εορταστική ανάρτησή της από την Κέρκυρα, αποθεώνοντας την Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν το παρθενικό ταξίδι της στη χώρα μας, αφού το 2008 είχε έρθει για μία και μοναδική συναυλία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της. Όπως αποκάλυψε η ίδια, είχε επισκεφθεί επίσης την Ελλάδα με τον Γκάι Ρίτσι, όταν ήταν έγκυος στον γιο τους, το 2002. Τότε ο Βρετανός σκηνοθέτης έκανε τα γυρίσματα της ταινίας του «Swept Away», με πρωταγωνίστρια τη Μαντόνα.

Με ορμητήριο την Κέρκυρα, η σταρ ταξίδεψε στα Μετέωρα με δύο ελικόπτερα και συνοδεία περίπου 12 ατόμων. Έφτασε στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζητώντας μια πνευματική εμπειρία. έπειτα από περίπου τρεις ώρες επέστρεψε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της – αρχικά με ένα πάρτι σε ιδιωτικό γιοτ και στη συνέχεια με ένα γλέντι σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στο χωριό Κουραμάδες, δοκιμάζοντας ελληνικά πιάτα και ακούγοντας Γιώργο Ζαμπέτα. Η τούρτα γενεθλίων της ήταν σε σχήμα καρδιάς.

Μετά την Κέρκυρα σειρά είχε η Πάτμος. Πρώτη επίσκεψή της μόλις κατέβηκε από το ελικόπτερο που τη μετέφερε ήταν στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης και στην Ιερά Μονή, απ’ όπου γεμάτη κατάνυξη έγραψε: «Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί! Πραγματικά ένιωσα την παρουσία του Θεού εδώ! Την πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Ελλάδα ήμουν έγκυος στον Ρόκο. Αυτή η στιγμή έκλεισε τον κύκλο της και τον ξαναέφερα εδώ, ως ολόκληρο άνδρα. Να επανασυνδεθώ. Να θυμηθώ. Καλό για την ψυχή».

Στο ελικοδρόμιο την υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νίκος Αντωνόπουλος, εκ μέρους του δημάρχου Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη, ο οποίος της προσέφερε ένα λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό του νησιού, καθώς και ημερολόγια του 2027. Η Μαντόνα διέμεινε σε πολυτελές κατάλυμα στη Σκάλα. Κατά τον αποχαιρετισμό, ο αντιδήμαρχος τη ρώτησε αν έμεινε ικανοποιημένη από την επίσκεψή της. Εκείνη απάντησε: «Όχι απλώς μαγεύτηκα, αλλά λάτρεψα την Πάτμο» και υποσχέθηκε να επιστρέψει σύντομα.

Η επίσκεψη της «βασίλισσας», λίγες μόνο εβδομάδες μετά την απήχηση της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έφερε εκ νέου την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο. Στα σχόλια της Μαντόνα για τις ομορφιές της χώρας έσπευσαν να υπερθεματίσουν και άλλοι διεθνείς σταρ, μεγιστοποιώντας την προβολή. Η ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, έγραψε: «Είμαι τόσο χαρούμενη που σε είδα να επισκέπτεσαι και πάλι την Ελλάδα!». Η στενή φιλία των δύο γυναικών μετρά πολλά χρόνια. Οταν μάλιστα το 2023 η Μαντόνα είχε νοσηλευτεί στην εντατική λόγω σοβαρής λοίμωξης, η Ρ. Γουίλσον είχε γράψει και δημόσιες ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Κορύφωση του εσωτερικού αντίκτυπου της επίσκεψης της Μαντόνα στην Ελλάδα ήταν η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Instagram. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε βίντεο από τα γενέθλιά της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα! Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου!».

Πολλοί ήταν και οι εκπρόσωποι της εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής που έσπευσαν να δηλώσουν μεγάλοι θαυμαστές της μεγάλης σταρ, ανάμεσά τους η Τζένη Μπαλατσινού, η Υβόννη Μπόσνιακ, ο Γιώργος Βάλαρης, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Στέλιος Κουδουνάρης και ο Δημήτρης Στρέπκος.