Στέλλα Γκαντώνα: «Το θέμα είναι η “comfort zone” να μη μετατρέπεται σε “boring zone”»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Βασιλίνα Ριστάνη μίλησε η Στέλλα Γκαντώνα, με αφορμή τη συνέχιση της παρουσίας της στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις προκλήσεις, τις ανατροπές και τα απρόοπτα που προκύπτουν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η ίδια παραδέχθηκε πως η έξοδος από τη ζώνη άνεσης δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς το να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό σημαίνει πως κάποια στιγμή μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με δυσκολίες.

«Είναι πρόκληση να τολμάς, γιατί είναι δεδομένο πως κάποια στιγμή θα τα βρεις και σκούρα. Πάντως ό,τι κι αν συμβαίνει σε αυτό που λέμε “comfort zone”, το θέμα για μένα είναι να μη μετατρέπεται σε “boring zone”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις στιγμές κατά τις οποίες τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η Στέλλα Γκαντώνα ανέφερε πως οι ανατροπές είναι αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής και απαιτούν ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα.

«Στη ζωή εννοείται πως έρχονται στιγμές που ανατρέπουν τα πλάνα σου, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος και να το πάρεις ψύχραιμα. Έχω plan B, μη σου πω και C. Γενικά δεν είμαι τύπος που σπέρνει τον πανικό και την καταστροφή. Ίσως έχω συνηθίσει τα απρόοπτα και λόγω δουλειάς», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Έχω ως πυξίδα την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι αν κάτι τώρα δεν πήγε καλά, θα πάει την επόμενη φορά. Και συνήθως όντως αυτό συμβαίνει».