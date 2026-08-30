Ναταλί Κάκκαβα για Μάρκο Σεφερλή: «Δεν έχεις πια τίποτα να αποδείξεις – Το ταλέντο σου μιλάει από μόνο του»

Μία ανάρτηση για τον Μάρκο Σεφερλή έκανε στο Instagram η Ναταλί Κάκκαβα, την Κυριακή 30 Αυγούστου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως μαζί με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τα παιδιά τους πήγαν και είδαν την παράσταση του καλλιτέχνη, τον οποίο αποθέωσε στη δημοσίευσή της.

Η Ναταλί Κάκκαβα στην ανάρτησή της μοιράστηκε με τους ακολούθους της, φωτογραφία και βίντεο από την συνάντησή της με τον Μάρκο Σεφερλή, καθώς και ένα απόσπασμα από την παράσταση.

Στη λεζάντα της, η δημοσιογράφος έγραψε: «Κάποιες παραδόσεις δεν είναι απλώς συνήθεια… Είναι στιγμές που κρατάς στην καρδιά σου. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τα παιδιά μας, ερχόμαστε στο Δελφινάριο για να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας Μάρκο Σεφερλή. Και κάθε φορά φεύγουμε με το ίδιο συναίσθημα: γεμάτοι γέλιο, χαρά και συγκίνηση.

Φέτος, η παράσταση “Γελάς” είναι πραγματικά μοναδική. Με την πολιτική σάτιρα στο επίκεντρο, ο Μάρκος καυτηριάζει, σχολιάζει και μας προβληματίζει, αλλά πάνω απ’ όλα μας χαρίζει αυτό που τόσο έχουμε ανάγκη: το γέλιο.

Πέντε ώρες πάνω στη σκηνή, τα δίνει όλα. Και αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η τρομερή διάδρασή του με το κοινό. Το κάνει να συμμετέχει, να γελάει, να νιώθει μέρος της παράστασης. Αυτή η σχέση αγάπης που έχει χτίσει με τον κόσμο είναι μοναδική.

Δίπλα του, πάντα η υπέροχη Έλενα Τσαβαλιά και ένα σπουδαίο επιτελείο ανθρώπων που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Μάρκο, δεν έχεις πια τίποτα να αποδείξεις. Το ταλέντο σου μιλάει από μόνο του. Και όταν το ταλέντο υπάρχει πραγματικά… εμείς απλώς υποκλινόμαστε».