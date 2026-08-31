ΠΑΟΚ: Η «ασπρόμαυρη» αγκαλιά στον Κωνσταντέλια – «Όλη η οικογένεια στο πλευρό σου», δείτε φωτογραφίες

Ο ΠΑΟΚ εκφράζει τη στήριξή του στον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση Ντόρτμουντ-Αμβούργο. Η συμπαράσταση ξεκίνησε από τον αγωνιστικό χώρο με τον Δημήτρη Πέλκα και συνεχίστηκε με επίσημο μήνυμα και φωτογραφία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

ΠΑΟΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.
  • Η στήριξη στον Κωνσταντέλια είχε ξεκινήσει από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Δημήτρη Πέλκα να του αφιερώνει γκολ φορώντας μπλουζάκι με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια».
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφία των παικτών με το μπλουζάκι, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή που ανέδειξε, τονίζοντας πως όλη η «ασπρόμαυρη» οικογένεια βρίσκεται δίπλα του.

Ντόρτμουντ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι – Ρήξη χιαστού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Η στήριξη στον Κωνσταντέλια είχε ξεκινήσει, μάλιστα, από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά το γκολ που πέτυχε, ο Δημήτρης Πέλκας κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και πήρε ένα μπλουζάκι με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή στον άλλοτε συμπαίκτη του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφία των παικτών με το μπλουζάκι για τον «Ντέλια», συνοδεύοντάς την με ένα ξεχωριστό μήνυμα: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ