ΠΑΟΚ: Η «ασπρόμαυρη» αγκαλιά στον Κωνσταντέλια – «Όλη η οικογένεια στο πλευρό σου», δείτε φωτογραφίες

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Στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή που ανέδειξε, τονίζοντας πως όλη η «ασπρόμαυρη» οικογένεια βρίσκεται δίπλα του.

Η στήριξη στον Κωνσταντέλια είχε ξεκινήσει, μάλιστα, από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά το γκολ που πέτυχε, ο Δημήτρης Πέλκας κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και πήρε ένα μπλουζάκι με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή στον άλλοτε συμπαίκτη του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφία των παικτών με το μπλουζάκι για τον «Ντέλια», συνοδεύοντάς την με ένα ξεχωριστό μήνυμα: «Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου. Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα».