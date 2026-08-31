Συναγερμός στο Ορμούζ: Αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ – Απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη

Νέα επικίνδυνη εξέλιξη καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, με αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή τον τελευταίο μήνα. Το Ιράν επιβεβαίωσε θανάτους και τραυματισμούς και απειλεί με αντίποινα, ενώ οι ΗΠΑ φέρεται να έδρασαν λόγω προετοιμασίας εκτόξευσης ναρκών από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

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Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επικίνδυνη εξέλιξη καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν την εκτόξευση ρουκετών που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν θανάτους και τραυματισμούς από το αμερικανικό πλήγμα, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσουν και θα «τιμωρήσουν» τους υπευθύνους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επικίνδυνη εξέλιξη καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Πρόκειται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή τον τελευταίο μήνα.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά στο Χ ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών κινήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν την εκτόξευση ρουκετών που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ.

Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ, χωρίς αρχικά να είναι γνωστά τα αίτιά της.

«Θα τιμωρήσουμε τους υπευθύνους»

Στη συνέχεια, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν πως το αμερικανικό πλήγμα προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ Ιρανών μαχητών και αμάχων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν και θα «τιμωρήσουν» τους υπευθύνους τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

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