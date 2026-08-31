Συναγερμός στο Ορμούζ: Αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ – Απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη

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Νέα επικίνδυνη εξέλιξη καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Πρόκειται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή τον τελευταίο μήνα.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά στο Χ ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών κινήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζουν την εκτόξευση ρουκετών που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ.

🚨U.S. official: “Earlier today U.S. forces struck two Iranian launchers on Larak Island. Islamic Revolutionary Guard Corps forces were observed preparing to launch rockets with sea mines into Strait of Hormuz” — Barak Ravid (@BarakRavid) August 30, 2026

Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ, χωρίς αρχικά να είναι γνωστά τα αίτιά της.

«Θα τιμωρήσουμε τους υπευθύνους»

Στη συνέχεια, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν πως το αμερικανικό πλήγμα προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ Ιρανών μαχητών και αμάχων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν και θα «τιμωρήσουν» τους υπευθύνους τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.