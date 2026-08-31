Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

Τέσσερις ομάδες, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός, έχουν πετύχει το απόλυτο με έξι βαθμούς μετά την 2η αγωνιστική της Super League, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με τέσσερις βαθμούς. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 με τον αγώνα Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διαμορφώσει την τελική εικόνα της βαθμολογίας.