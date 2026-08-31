Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

Τέσσερις ομάδες έχουν κάνει το απόλυτο μετά τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Super League. Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός μετρούν από έξι βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί στους τέσσερις. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (31/8) με τον αγώνα Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός.
Τα αποτελέσματα:
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
Βόλος – Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
Άρης – ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 19:30
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
- 1. Παναιτωλικός 6 β.
- 2. ΠΑΟΚ 6 β.
- 3. Άρης 6 β.
- 4. Ολυμπιακός 6 β.
- 5. ΑΕΚ 4 β.
- 6. ΟΦΗ 3 β.
- 7. Βόλος ΝΠΣ 1 β.
- 8. ΠΟΤ Ηρακλής 1 β.
- 9. Κηφισιά 1 β.* (1 αγ.)
- 10. Παναθηναϊκός 0 β.* (0 αγ.)
- 11. Ατρόμητος 0 β.
- 12. Καλαμάτα 0 β.
- 13. Αστέρας Τρίπολης 0 β.
- 14. Λεβαδειακός 0 β.* (1 αγ.)