Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

Τέσσερις ομάδες, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός, έχουν πετύχει το απόλυτο με έξι βαθμούς μετά την 2η αγωνιστική της Super League, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με τέσσερις βαθμούς. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 με τον αγώνα Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διαμορφώσει την τελική εικόνα της βαθμολογίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις ομάδες, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός, έχουν κάνει το απόλυτο μετά τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Super League, μετρώντας από έξι βαθμούς.
  • Η ΑΕΚ ακολουθεί στους τέσσερις βαθμούς, ενώ η 2η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (31/8) με τον αγώνα Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός.
  • Η βαθμολογία διαμορφώνεται με τέσσερις ομάδες στην κορυφή, ενώ αρκετές ομάδες παραμένουν χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τέσσερις ομάδες έχουν κάνει το απόλυτο μετά τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Super League. Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ, Άρης και Ολυμπιακός μετρούν από έξι βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί στους τέσσερις. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (31/8) με τον αγώνα ΛεβαδειακόςΠαναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα:

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 19:30

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

  • 1. Παναιτωλικός 6 β.
  • 2. ΠΑΟΚ 6 β.
  • 3. Άρης 6 β.
  • 4. Ολυμπιακός 6 β.
  • 5. ΑΕΚ 4 β.
  • 6. ΟΦΗ 3 β.
  • 7. Βόλος ΝΠΣ 1 β.
  • 8. ΠΟΤ Ηρακλής 1 β.
  • 9. Κηφισιά 1 β.* (1 αγ.)
  • 10. Παναθηναϊκός 0 β.* (0 αγ.)
  • 11. Ατρόμητος 0 β.
  • 12. Καλαμάτα 0 β.
  • 13. Αστέρας Τρίπολης 0 β.
  • 14. Λεβαδειακός 0 β.* (1 αγ.)
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