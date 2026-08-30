Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1: Ο Μπένι «χτύπησε» στο 97′ και στέρησε το διπλό από την «Ένωση», δείτε τα highlights

Η ΑΕΚ είδε το διπλό να κάνει φτερά μέσα από τα χέρια της στη Λεωφόρο, καθώς η Κηφισιά ισοφάρισε στο 97′ και της έκοψε τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Η Ένωση δεν έπεισε με την εμφάνισή της, βρήκε όμως τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα στο 63′ με τον Βάργκα και έδειχνε να κρατά τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Κι όμως, το φινάλε έκρυβε το μεγάλο θρίλερ. Παρότι η Κηφισιά είχε μείνει με δέκα παίκτες στις καθυστερήσεις μετά την αποβολή του Βαν Άιμα για το χτύπημα στον Ζίνι, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 97′ ο Μπένι εξαπέλυσε δυνατό σουτ και έφερε το ματς στα ίσα, χαρίζοντας στους γηπεδούχους έναν πολύτιμο βαθμό. Νωρίτερα, η Κηφισιά είχε σημαδέψει δύο φορές το δοκάρι, με τον Σαγάλ στο πρώτο ημίχρονο και τον Θεοδωρίδη στο δεύτερο.

Η Κηφισιά μπήκε αποφασισμένη να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και το κατάφερε από τα πρώτα λεπτά. Με ψηλό πρέσινγκ και μεγάλη διάθεση, οι γηπεδούχοι πίεσαν την Ένωση και δημιούργησαν τρεις σημαντικές στιγμές στο πρώτο τέταρτο. Στο 2′ ο Γιάγκνε πήρε την κεφαλιά χωρίς πίεση, αλλά αστόχησε για λίγο, ενώ στο 11′ ο Σαγάλ με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά στο 15′, όμως η προβολή του από κοντά δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, με την επιθετική της λειτουργία να παραμένει προβληματική. Ο Νίκολιτς επιχείρησε να αλλάξει τα δεδομένα από νωρίς, περνώντας στο 29′ τον Ζούμπκοφ αντί του Κοϊτά και μετακινώντας παράλληλα τον Μάγερ στην άλλη πλευρά. Η αλλαγή έδωσε περισσότερη ζωντάνια και ο Κροάτης ήταν από τους λίγους που έδειχναν ικανοί να δημιουργήσουν ρήγματα. Από δική του ενέργεια προέκυψε και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ένωσης στο 42′. Ο Μάγερ βρήκε τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός γύρισε και εκτέλεσε στην κλειστή γωνία, αλλά ο Ραμίρες απέκρουσε.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ανέβασε ξανά την πίεσή της και έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Ο Γιόβιτς πέρασε κάθετα στον Μαρίν, ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση για εκτέλεση, όμως ο Ραμίρες αντέδρασε ξανά αποτελεσματικά και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση εμφανίστηκε πιο δραστήρια, χωρίς όμως να καταφέρνει να μετατρέψει την κατοχή της σε καθαρές ευκαιρίες. Η Κηφισιά παρέμενε επικίνδυνη και στο 61′ άγγιξε το γκολ, όταν ο Ρουκουνάκης έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Πόμπο, αλλά εκείνος από πλεονεκτική θέση σούταρε ψηλά. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, η ΑΕΚ ήταν αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μαρίν τροφοδότησε τον Βάργκα, ο Ούγγρος φορ βγήκε απέναντι από τον Ραμίρες και με ψύχραιμο πλασέ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του για το 0-1.

Η Κηφισιά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση. Στο 74′ ο Θεοδωρίδης δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσια. Στο 84′ ο Πόμπο είχε ακόμη μία ευκαιρία, αλλά η προσπάθειά του δεν είχε την απαιτούμενη ακρίβεια.

Το παιχνίδι πήρε φωτιά στα τελευταία λεπτά. Στο 93′ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Βαν Άιμα αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το χτύπημα στον Ζίνι. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και στο 97′ ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ο Μπένι, που είχε περάσει ως αλλαγή, βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Ένα γκολ που λύτρωσε την Κηφισιά και της χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό, σε ένα φινάλε που έμοιαζε να έχει χαθεί μέσα στα χέρια της.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Αμπάντα, Βαν Αϊμα, Ούγκο Σόουζα (81′ Χριστόπουλος), Ζολιμπουά, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (75′ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (81′ Αποστολάκης), Ζέρσον Σόουζα (68′ Μπένι), Σαγάλ (68′ Θεοδωρίδης)

ΑΕΚ: Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις (68′ Κάιρινεν), Μάγερ (68′ Μάνταλος), Κοϊτά (29′ Ζούμπκοφ), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς

Δείτε τα highlights: