Αυξάνεται πληθυσμός στις φάλαινες φυσητήρες – Πώς γλίτωσαν από την εξαφάνιση

Φτάνοντας κάποτε στα όρια της εξαφάνισης, οι φάλαινες φυσητήρες ευδοκιμούν πλέον στον Νότιο Ατλαντικό από τότε που τέθηκε σε ισχύ το παγκόσμιο μορατόριουμ στη φαλαινοθηρία το 1986, προσφέροντας ένα πεδίο λαμπρών ανακαλύψεων στους επιστήμονες που έρχονται κάθε χρόνο στο αρχιπέλαγος Αμπρόλιος της Βραζιλίας για να καταγράψουν και να μελετήσουν τα κητώδη.

Οι θηλυκές φάλαινες στις ακτές της Βραζιλίας έχουν πλέον την πολυτέλεια να επιλέξουν συντρόφους, οι οποίοι χτυπούν το νερό με τις ουρές τους και συνωστίζονται για να τραβήξουν την προσοχή – μια εικόνα που θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγες δεκαετίες.

Πλέον αγγίζουν τις 35.000

Έχοντας φτάσει σχεδόν σε εξαφάνιση τη δεκαετία του 1980, σήμερα υπάρχουν περίπου 35.000 φάλαινες φυσητήρες στον Νότιο Ατλαντικό, σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού τους.

Τα θερμά νερά στις ακτές της Βραζιλίας αποτελούν τη μεγαλύτερη περιοχή αναπαραγωγής για τις φάλαινες του Νοτίου Ατλαντικού. Τα αρσενικά ανταγωνίζονται για την ευκαιρία να ζευγαρώσουν, ενώ τα θηλυκά γεννούν και θηλάζουν τα μικρά τους.

Προσφέρουν επίσης πολύτιμο υλικό στους επιστήμονες που καταφθάνουν κάθε χρόνο στο αρχιπέλαγος Αμπρόλιος, στα ανοιχτά της πολιτείας Μπαΐα, για να καταγράψουν και να μελετήσουν εκατοντάδες από αυτά τα κητώδη.

Υπό τον κίνδυνο εξαφάνισης

Πριν από τέσσερις δεκαετίες, κανείς δεν γνώριζε καν ότι υπήρχαν φάλαινες στη Βραζιλία, δήλωσε ο Ενρίκο Μαρκοβάλντι, ιδρυτής του Ινστιτούτου Φάλαινας Φυσητήρα (IBJ) – μιας από τις κορυφαίες οργανώσεις της Βραζιλίας για την έρευνα και την προστασία του είδους. Την πρώτη φορά που είδε μία, τη πέρασε για βράχο. «Ήταν θρύλοι. Δεν είχαμε δει ποτέ καμία», δήλωσε ο Ενρίκο Μαρκοβάλντι στο AFP. Ο πληθυσμός τους αυξήθηκε αλματωδώς μετά το παγκόσμιο μορατόριουμ στη διεθνή εμπορική φαλαινοθηρία το 1986.

Η Βραζιλία απαγόρευσε την φαινοθηρία

Την αμέσως επόμενη χρονιά, η Βραζιλία απαγόρευσε την πρακτική αυτή δια νόμου και αργότερα ανακήρυξε την περιοχή αναπαραγωγής Αμπρόλιος ως προστατευόμενη. Το 2014, η φάλαινα φυσητήρας αφαιρέθηκε από τη λίστα των απειλούμενων ειδών της Βραζιλίας και ο πληθυσμός της συνεχίζει να ευδοκιμεί από τότε.

Οι οικογενειακοί δεσμοί

Φορώντας σωσίβιο και κράνος, και οπλισμένος με μια βαλλίστρα, ο βιολόγος Φάμπιο Φόντες καταδιώκει μια ομάδα αρσενικών που ανταγωνίζονται για να ζευγαρώσουν με ένα θηλυκό. Από τη μικρή του βάρκα, εκτοξεύει ένα βέλος που τρυπά την πλάτη μιας φάλαινας πριν πέσει στο νερό. Το ανασύρει έχοντας συλλέξει ένα δείγμα δέρματος και λίπους. Μια ομάδα επιστημόνων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του AFP, παρακολουθεί τις κινήσεις του Φόντες από ένα καταμαράν.

Μεταναστεύουν ανά τον πλανήτη

Ο Μίλτον Μαρκόντες, συντονιστής έρευνας του IBJ, εξήγησε ότι τα δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθούν οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των φαλαινών, οι οποίες πραγματοποιούν μία από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη.

Πριν από χρόνια, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια φάλαινα που γεννήθηκε στο Αμπρόλιος είχε συγγένεια με μια άλλη που εντοπίστηκε στη Νότια Γεωργία, ένα απομονωμένο νησί περίπου 4.000 χιλιόμετρα νοτιότερα. Το εύρημα αυτό βοήθησε στον καθορισμό της μεταναστευτικής διαδρομής των ζώων, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 16 μέτρα σε μήκος ως ενήλικα και να ζυγίζουν όσο έξι ελέφαντες.

Ταυτοποίηση φαλαινών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το μοτίβο των λευκών σημαδιών πάνω στο μαύρο χρώμα της ουράς μιας φάλαινας είναι το «δακτυλικό της αποτύπωμα» – ένα μοναδικό σχέδιο που επιτρέπει στους ερευνητές να ταυτοποιούν μεμονωμένες φάλαινες από φωτογραφίες.

Η σύγκριση, που κάποτε απαιτούσε πολλές ώρες εργασίας και πολλά ζευγάρια μάτια, μπορεί τώρα να γίνει σε δευτερόλεπτα από το Happy Whale, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ταυτοποιήσει 8.300 φάλαινες της Βραζιλίας. Το εργαλείο αυτό βοήθησε στην αποκάλυψη ενός παγκόσμιου ρεκόρ: μια φάλαινα που αναγνωρίστηκε στη Βραζιλία εντοπίστηκε περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα μακριά, στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάιο. «Βλέπουμε ότι οι πληθυσμοί στο Νότιο Ημισφαίριο είναι πολύ πιο διασυνδεδεμένοι από όσο φανταζόμασταν», δήλωσε ο Μαρκόντες στο AFP.

Απειλούνται από την κλιματική κρίση

Στις μέρες μας, οι φάλαινες αντιμετωπίζουν απειλές από τη θαλάσσια κυκλοφορία, τα αλιευτικά δίχτυα και την υπερθέρμανση των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία απειλεί το κριλ από το οποίο επιβιώνουν. Το κριλ είναι ζωοπλαγκτόν.

Το IBJ λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βραζιλίας, Petrobras, εδώ και 30 χρόνια. Η Petrobras, η οποία πραγματοποιεί γεωτρήσεις για πετρέλαιο στα ανοιχτά της Βραζιλίας και πρόσφατα έκανε νέες ανακαλύψεις στα ανοιχτά των ακτών του Αμαζονίου, υποστηρίζει διάφορα έργα αποκατάστασης ειδών στη χώρα.

Τον Οκτώβριο, το αρχιπέλαγος Αμπρόλιος χαρακτηρίστηκε ως «Σημείο Ελπίδας» (Hope Spot) από την οργάνωση Mission Blue, που ιδρύθηκε από την ωκεανογράφο Σίλβια Ερλ, σε αναγνώριση της πλούσιας βιοποικιλότητάς του και της σημασίας του για τη θαλάσσια διατήρηση.

(Με πληροφορίες από το FRANCE 24 και το AFP)