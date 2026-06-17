Βίντεο: Φάλαινες φυσητήρες «όργωσαν» τα νερά της Λευκάδας

Φάλαινες φυσητήρες εντοπίστηκαν στα νερά της Λευκάδας, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες σε όσους είχαν την τύχη να τις παρακολουθήσουν από κοντά.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok καταγράφει τουλάχιστον πέντε φυσητήρες να κινούνται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, βόρεια του νησιού, με κατεύθυνση προς την περιοχή των Παξών.

Ελληνική Τάφρος: μια θαυμαστή άβυσσος

Το σπίτι των φυσητήρων της Μεσογείου βρίσκεται στην ελληνική θάλασσα. Η Ελληνική Τάφρος, με τα υποβρύχια φαράγγια της και τους γκρεμούς της, περιλαμβάνει το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου (το φρέαρ των Οινουσσών 5.121μ) και είναι το καταφύγιο πλέον 200 περίπου φυσητήρων, σύμφωνα με την WWF. Τα μεγάλα βάθη της είναι ιδανικά για τις βουτιές του ζώου, που μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 90 λεπτά για να βρει τροφή.

Η Τάφρος είναι ταυτόχρονα από τα μοναδικά μέρη της Μεσογείου, όπου οι θηλυκές γεννούν και μεγαλώνουν τα μικρά τους αλλά και όπου κοινωνικές ομάδες και μοναχικοί αρσενικοί συνυπάρχουν όλο τον χρόνο. Αυτόν τον μαγικό και τόσο ιδιαίτερο θαλάσσιο κόσμο, στα ανοιχτά του Ιονίου, θέλουμε να σώσουμε και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Δείτε το βίντεο από το TikTok

Οι φυσητήρες (Physeter macrocephalus), το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ, έχουν βρει στις ελληνικές θάλασσες ένα ιδανικό «σπίτι».

Οι θηλυκές με τα νεαρά ζώα, ζουν σε κοινωνικές ομάδες που μπορεί να φτάσουν και τα 13 άτομα ενώ τα αρσενικά ζουν μόνα. Μέσα στις κοινωνικές ομάδες, τα νεαρά ζώα μαθαίνουν να καταδύονται για να εντοπίσουν την τροφή τους, να προστατεύονται αλλά και να αλληλοβοηθούνται.

Οι ανώτεροι αυτοί θηρευτές της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι η αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση, η μείωση της τροφής, η υποβάθμιση των οικοτόπων τους, η ρύπανση (πλαστική και χημική), ο υποθαλάσσιος θόρυβος που προκαλείται από τις σεισμικές δοκιμές για την εξόρυξη υδρογονανθράκων και οι ναυτικές ασκήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, το 50% των εκβρασμένων φυσητήρων έχει συγκρουστεί με πλοία.