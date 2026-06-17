Φλόριντα: 17χρονος κολύμπησε σε πάρκο και μολύνθηκε από «σαρκοφάγο» βακτήριο – Παλεύει για τη ζωή του

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Ένας απλός περίπατος και ένα σύντομο κολύμπι σε πάρκο της Φλόριντα μετατράπηκαν σε έναν αδιανόητο εφιάλτη για έναν 17χρονο και την οικογένειά του.

Ο έφηβος, ο οποίος μολύνθηκε από ένα σπάνιο αλλά εξαιρετικά θανατηφόρο «σαρκοφάγο» βακτήριο έπειτα από μια μικρή γρατζουνιά στο πόδι του, δίνει πλέον σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και να αποφύγει τον ακρωτηριασμό.

Από μια μικρή γρατζουνιά, στην εντατική

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 17χρονος Τζοζάια Τόμσον κολύμπησε σε ένα πάρκο στο Νάισβιλ της Φλόριντα, όπου και απέκτησε αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια ασήμαντη γρατζουνιά στο πόδι του.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με το πόδι του κόκκινο και πρησμένο.

Εκεί, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι έδινε μάχη με μια λοίμωξη από ένα δυνητικά θανατηφόρο «σαρκοφάγο» βακτήριο.

Ο έφηβος υποβλήθηκε σε αρκετές κατεπείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση του κατεστραμμένου ιστού, προτού του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του μια εβδομάδα αργότερα.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι ο Τζοζάια προσβλήθηκε από το Vibrio vulnificus, ένα σαρκοφάγο βακτήριο που αναπτύσσεται φυσικά σε ζεστά παράκτια ύδατα, συνήθως εκεί όπου το γλυκό νερό συναντά το θαλασσινό.

Η μητέρα του Τζοζάια, Τίρζα Τόμσον, δήλωσε στο δίκτυο Fox10: «Ήταν ένας πραγματικός ανεμοστρόβιλος η προσπάθεια να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά, και σίγουρα μας έχει εξαντλήσει ψυχικά. Ποιο παιδί που ξέρετε θέλει να περάσει το καλοκαίρι του παλεύοντας για τη ζωή του;»

Αν και ο 17χρονος βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια επιθετική αντιβιοτική θεραπεία, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων, νέας λοίμωξης, καθώς και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Το φονικό βακτήριο και τα συμπτώματα

Παρότι πρόκειται για μια σπάνια λοίμωξη —με εκτιμώμενα 100 έως 200 περιστατικά ετησίως στις ΗΠΑ— το βακτήριο Vibrio vulnificus είναι θανατηφόρο, με το ποσοστό θνησιμότητας να ξεπερνά το 50%.

Αυτή η σπάνια αλλά μοιραία λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστροφή στο δέρμα και στους μαλακούς ιστούς, εάν έρθει σε επαφή με μια ανοιχτή πληγή.

Αυτό το βακτήριο μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω της κατανάλωσης ωμών ή μισοψημένων οστρακοειδών, ιδιαίτερα στρειδιών.

Τις περισσότερες φορές προκαλεί ήπια ασθένεια με συμπτώματα όπως:

Διάρροια

Στομαχικές κράμπες

Ναυτία και εμετό

Πυρετό και ρίγη

Ωστόσο, το βακτήριο μπορεί να γίνει απειλητικό για τη ζωή εάν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας δερματικές αλλοιώσεις με φουσκάλες και επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Εάν μια πληγή έχει μολυνθεί, η περιοχή θα εμφανίσει σημάδια ερυθρότητας, πόνου, πρηξίματος, θερμότητας, καθώς και έκκριση υγρών.

Έξαρση κρουσμάτων

Αρκετές δεκάδες κρούσματα αναφέρθηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, της Βόρειας Καρολίνας, του Μισισιπή, της Αλαμπάμα και της Λουιζιάνα.

Το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα κατέγραψε συνολικά 33 κρούσματα πέρυσι, με πέντε θανάτους.

Επιπλέον, στοιχεία για την παρουσία του σαρκοφάγου βακτηρίου εντοπίστηκαν την περασμένη άνοιξη και στα νερά του Λονγκ Άιλαντ, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook.