Τζέρεμι Κλάρκσον: «Έχω καρκίνο» – Η εξομολόγηση που έκανε on camera και «πάγωσε» τους συνεργάτες του

Μια από τις πιο δύσκολες και ευάλωτες στιγμές της τηλεοπτικής του καριέρας μοιράστηκε με το κοινό ο διάσημος παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον.

Ο 66χρονος Κλάρκσον, γνωστός για το καυστικό χιούμορ και την πληθωρική του προσωπικότητα, λύγισε μπροστά στην κάμερα κατά τη διάρκεια του φινάλε του πέμπτου κύκλου της σειράς «Clarkson’s Farm» στο Amazon Prime Video, αποκαλύπτοντας στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές του ότι διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου.

«Έχω καρκίνο» – Η εξομολόγηση στην κάμερα

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων -τα οποία, σύμφωνα με την Daily Mail, πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025-, όταν ο Κλάρκσον μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα με τους στενούς του συνεργάτες στη φάρμα του (Diddly Squat Farm), Τσάρλι και Κέιλεμπ Κούπερ.

Καθώς οι τρεις τους συζητούσαν τα σχέδια για την επερχόμενη συγκομιδή, ο παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος και προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, έριξε τη «βόμβα».

«Έχω καρκίνο».



Ο Κέιλεμπ, μην μπορώντας να το πιστέψει, τον ρώτησε αμέσως: «Όχι, δεν έχεις. Πού;», με τον Κλάρκσον να απαντά: «Το πού βρίσκεται δεν αφορά κανέναν. Το γνωρίζω από τον Μάιο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, στην οποία ο Κλάρκσον διατηρεί στήλη, πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Αργότερα στο σόου, ο ίδιος εξήγησε πως το «10%» του προστάτη του είναι «νεκρό», προσθέτοντας: «Το 10% όπου βρίσκεται ο καρκίνος».

Ο Κλάρκσον, πατέρας τριών παιδιών, αποκάλυψε πως η μορφή του καρκίνου είναι «επιθετική» και ότι θα έπρεπε να απέχει από τις εργασίες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

«Έκανα κάποιες ιατρικές εξετάσεις, θυμάστε, πίσω τον Μάιο. Έλειψα την άλλη εβδομάδα και έκανα μια βιοψία και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οπότε η θεραπεία θα είναι, ξέρετε. Προσευχόμουν να προλάβουμε να τελειώσουμε τη συγκομιδή και μετά να πάω να κάνω τη θεραπεία, αλλά θα πέσει ακριβώς στη μέση».

Ακούγοντας τα νέα, ο Κέιλεμπ, βουρκωμένος, έσπευσε να τον στηρίξει λέγοντάς του: «Να προσέχεις τον εαυτό σου, πήγαινε να κάνεις… αν χρειαστείς οτιδήποτε απλά πάρε τηλέφωνο».

Ο Κλάρκσον συμπλήρωσε ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και ότι το σώμα του θα τεθεί «εκτός λειτουργίας για λίγο καιρό», σημειώνοντας πως «δεν ήταν ενθουσιασμένος» με αυτή την προοπτική.

Jeremy Clarkson reveals he has cancer – TV legend confirms devastating diagnosis in new episodes of ‘Clarkson’s Farm’ https://t.co/jYcNLRU6qb pic.twitter.com/LO34GNdqUZ — New York Post (@nypost) June 17, 2026

Το μήνυμα στο Instagram και η επιπλοκή στο νοσοκομείο

Λίγο πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο Κλάρκσον είχε προειδοποιήσει τους followers του στο Instagram με ένα συναισθηματικό βίντεο, αναφέροντας πως τα επεισόδια αυτά είναι «ένα πραγματικά δύσκολο θέαμα».

Αφού ανέφερε ότι η μάρκα μπίρας και μηλίτη του, Hawkstone, θα διαφημιστεί πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συνέχισε σε πιο σοβαρό τόνο: «Έχω μερικά δυσάρεστα νέα για το Clarkson’s Farm. Συνήθως προσπαθούμε να κρατάμε το σόου βουκολικό, γοητευτικό και χαρούμενο, όμως τα δύο τελευταία επεισόδια, που ανεβαίνουν απόψε τα μεσάνυχτα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Είναι ένα δύσκολο θέαμα, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο».

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Σε μια μετέπειτα σκηνή, μιλώντας με την σύντροφό του, Λίζα Χόγκαν, τον Κέιλεμπ, τον Τσάρλι και τον Τζέραλντ, ο Κλάρκσον έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς.

«Ξεκινήσαμε τη χρονιά μαθαίνοντας ότι έχω στεφανιαία νόσο και την κλείνουμε με εμένα να έχω καρκίνο. Μπορούμε να σταθούμε όσο θέλουμε σε όλα τα άσχημα που συνέβησαν φέτος στη φάρμα, αλλά νομίζω ότι είναι προτιμότερο τώρα, στο τέλος της χρονιάς, να εστιάσουμε στα καλά πράγματα που μας συνέβησαν».

Όταν ο Κέιλεμπ τον ρώτησε πότε θα ξέρουν αν οι θεραπείες λειτούργησαν, εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω, έχω μια εξέταση αίματος σήμερα, και μετά θα ξέρουμε. Όχι, πριν από μερικές εβδομάδες. Έλα, χαμογέλα, μάλλον λειτούργησε».

Ωστόσο, η εκπομπή στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον Κλάρκσον σε ένα κρεβάτι να αποκαλύπτει πως τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς βάσει σχεδίου.

«Ας πούμε ότι κάτι πήγε στραβά με τη θεραπεία, οπότε θα μείνω εδώ για λίγο καιρό. Μου έχουν απαγορεύσει να φάω ή να πιω το παραμικρό και δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, αν όλο αυτό πάει καλά, θα τα πούμε στην έκτη σεζόν. Αν πάλι όχι, δεν θα τα πούμε. Να προσέχετε όλοι».

Βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό

Αυτή η νέα περιπέτεια έρχεται να προστεθεί σε μια πολύ δύσκολη διετία για την υγεία του παρουσιαστή.

Το 2024 είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στο στήθος, έπειτα από ένα μπάνιο στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Κατά την επιστροφή του στη Βρετανία, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, με κρύο ιδρώτα, σφίξιμο στο στήθος και μούδιασμα στο αριστερό χέρι.

Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι μία από τις αρτηρίες του ήταν «εντελώς φραγμένη» και χρειάστηκε η τοποθέτηση στεντ για να σωθεί η ζωή του, με τον ίδιο να δηλώνει αργότερα ότι βρισκόταν «μέρες μακριά από τον θάνατο».

Επιστρέφοντας τότε στα γυρίσματα, είχε πει χαρακτηριστικά στον Κέιλεμπ: «Επέστρεψα και δεν είμαι νεκρός. Ο Χάρος θα πρέπει να περιμένει. Ήταν όμως γαμ@μ@να κοντά».

Παρά τα σοβαρά προβλήματα, ο Κλάρκσον παρέμεινε ενεργός το τελευταίο διάστημα, καθώς αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του «Who Wants to be a Millionaire» (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος) που παρουσιάζει, ενώ η Amazon Prime Video έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την 6η σεζόν του «Clarkson’s Farm».

Ωστόσο, η παραγωγή της σειράς αναμένεται τώρα να παγώσει προκειμένου να δοθεί στον παρουσιαστή ο απαραίτητος χρόνος για την ανάρρωσή του.