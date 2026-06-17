ΣΥΡΙΖΑ: Καλοκαίρι χωρίς «εκεχειρία» – Τα μηνύματα Φάμελλου, το παρασκήνιο των καρατομήσεων και η επόμενη ημέρα για το κόμμα

Κάθε άλλο παρά καλοκαιρινή ραστώνη θυμίζει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., καθώς οι εσωκομματικές συγκρούσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι επόμενοι μήνες προμηνύονται ιδιαίτερα φορτισμένοι.

Την Τρίτη (16/6) ο Σωκράτης Φάμελλος «τάραξε» τα ήδη… ταραγμένα νερά με την απόφασή του να αλλάξει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Νίκου Παππά, αλλά και να προχωρήσει στην παύση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο Τύπου. Ο κ. Ζαχαριάδης δεν είχε στραφεί δημόσια κατά των αποφάσεων του Προέδρου και είχε επιλέξει την αποχή από τις συνεντεύξεις για αρκετό διάστημα, επιλογή που δεν συνάδει με τον ρόλο του εκπροσώπου κόμματος.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι νέες τοποθετήσεις του Νίκου Παππά, καθώς όπως αναφέρει η «Εφ.Συν.» κορυφαίο στέλεχος της μειοψηφίας έλεγε ότι θα συνεχιστεί ο κλεφτοπόλεμος κατά Φάμελλου το αμέσως προσεχές διάστημα, απορρίπτοντας τη φημολογία περί “εκεχειρίας”.

Σίγουρα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις να κρατήσει τον έλεγχο του κόμματος και όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» να δώσει μήνυμα αφενός σε όσους αποστασιοποιούνται με στόχο την ηγεσία του κόμματος και μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αφετέρου σε όσους έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρίσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ με κατεύθυνση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το παρασκήνιο των κινήσεων

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ασχολήθηκε και με τις εσωκομματικές ισορροπίες, καθώς οι πρώτες αιχμές και οι απουσίες έδωσαν τον τόνο πριν καν αρχίσει η συζήτηση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγούσε τη στάση του κόμματος στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αίφνης άνοιξε έναν χωριστό φάκελο με τίτλο «Νέα Πρόσωπα» και αφορούσε τις αντικαταστάσεις στελεχών από θεσμικές θέσεις με πρώτο στη λίστα, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Πρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου είχαν συμφωνήσει σε ανύποπτο χρόνο να χωρίσουν… φιλικά.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε για νέο εκπρόσωπο τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος μέχρι χθες ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Το κενό στον μηχανισμό έπρεπε να καλυφθεί φυσικά δίνοντας έτσι την αφορμή στην ηγεσία να αλλάξει και τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους (άρα και τον Νίκο Παππά). Νέοι εκπρόσωποι του κόμματος στο Κοινοβούλιο ορίστηκαν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.

Το σκεπτικό Φάμελλου

«Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ» είπε στη συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελλος.

Το πολιτικό σκεπτικό της αντικατάστασης Παππά βρισκόταν σε μια παράγραφο της εισήγησης Φάμελλου: «Οι τροπολογίες (σ.σ. στην εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή) για να αφαιρεθεί ο όρος “στήριξη”, για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κ.λπ. απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κ.Ε., προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά, και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της Δεξιάς».

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν άφησε αναπάντητα ούτε τα πυρά του Παύλου Πολάκη, αν και απέφυγε να τον κατονομάσει. «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της Κ.Ο., που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι’ αυτό διεγράφη από την Κ.Ο., εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

Η αποπομπή του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον ίδιο, ο οποίος περιορίστηκε αρχικά στο σχόλιο ότι «ουδείς αναντικατάστατος» — μια φράση που, σύμφωνα με κομματικές πηγές, υπερέβαινε τα στενά όρια της προσωπικής του περίπτωσης. Την ίδια στιγμή, συνεργάτες του διαμήνυαν ότι θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη για τη σοβαρότητα και τη συνοχή του κόμματος, με στόχο την αντιστροφή της παρατεταμένης δημοσκοπικής πτώσης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δημόσιες παρεμβάσεις του, καθώς σήμερα έχει προγραμματίσει δύο ραδιοφωνικές και μία τηλεοπτική συνέντευξη.

Ζαχαριάδης:Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα

«Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα» αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.