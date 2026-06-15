Παππάς στον Realfm 97,8: Δεν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ – Μπορεί να ξαναπαίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα δυνάμεων

«Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να διασαφηνιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, διότι είχαμε και παρεμβάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελλος να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και να τοποθετηθεί επ’ αυτού. Είναι μια απόφαση η οποία χρήζει διευκρινίσεων», τόνισε ο Νίκος Παππάς μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Το γενικότερο κλίμα είναι αυτό. Ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως εγείρονται και ερωτήματα για το εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας. Σας βεβαιώ δε ότι και εντός του κόμματος, δεν είναι καθόλου στατικά τα πράγματα. Ακόμα και άνθρωποι που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει επαναλαμβάνω μείζον ζήτημα, που ξεκινά από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος πρέπει με τρόπο καθαρό να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες» είπε ο κ. Παππάς.

«Εγείρεται αυτομάτως ζήτημα σε σχέση με το ποια καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει ο καθένας μας, προφανώς ξεκινώντας από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έχει καθήκοντα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος, συζήτησης και διαβούλευσης στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας συμμαχίας, κατάρτισης ψηφοδελτίων; Ποιες αρμοδιότητες έχει; Αυτά είναι μείζονα ζητήματα για ένα συντεταγμένο κόμμα. Εκτός εάν σφιχταγκαλιάζεται ή υπονοείται η λογική ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει» πρόσθεσε.

Υπάρχουν δύο καθαρές πολιτικές επιλογές, υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός. «Η συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μία, την οποία προκρίνουν πάρα πολλά στελέχη, και ακόμα και στελέχη που ψήφισαν την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συντεταγμένη πορεία σημαίνει ότι ως συντεταγμένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά, διαβουλεύεται, συμφωνεί σε προεκλογικό πρόγραμμα, σε διάταξη μάχης, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται για την επερχόμενη εκλογή. Η εναλλακτική επιλογή, η οποία είναι καθαρή πάνω στο τραπέζι, είναι η κατά μόνας ιδιωτική πορεία και διαπραγμάτευση του προσωπικού μέλλοντος του καθενός. Αυτές είναι οι δύο καθαρές επιλογές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και ξέρετε η αλήθεια είναι πολλές φορές αμείλικτη, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αυτό που δεν είναι νοητό, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιτρεπτό, είναι κάποιος να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και να μένει στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να υπαγορεύσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε ο κ. Παππάς που ωστόσο δεν θέλησε να ονοματίσει κάποιον.

«Εγώ θα ήθελα να μην φύγει κανείς, θα ήθελα να μείνουν όλοι, να μεγαλώσει το κόμμα μας, να ενισχυθεί. Αυτό που δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι νοητό, είναι να κάνω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή και την Τρίτη να λέω γεια σας και χαίρετε» ανέφερε.

«Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον πολιτικό θεωρητικό εξοπλισμό να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες»

Ερωτηθείς εάν έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: «Απολύτως όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός να θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κόμμα έχει τον πολιτικό θεωρητικό εξοπλισμό να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες και να ξαναπαίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα δυνάμεων, όπως έπαιξε και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα σχηματισμό ή προσπάθεια, έναν ιδεολογικό, πολιτικό ή προγραμματικό εξοπλισμό που να με πείθει για το αντίθετο. Πιστέψτε με ότι αν είχα πειστεί για κάτι τέτοιο θα είχα κάνει άλλες επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν με όλο το ιστορικό φορτίο του είναι το έδαφος, η μήτρα πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση και αυτό το πιστεύω βαθιά».

Ερωτηθείς εάν υιοθετεί την άποψη ότι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει τη συγκολλητική ουσία, είπε: «Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος με ευθύνη και της ηγεσίας βεβαίως. Δεν χτίσαμε ένα ισχυρό κόμμα όταν κυβερνήσαμε και είχαμε και άλλη μια ευκαιρία τελευταία να το χτίσουμε όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Δεν το κάναμε αυτό και πληρώνουμε νομίζω τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η Αριστερά χρειάζεται την συλλογική συντεταγμένη της πορεία. Έτσι έμαθε να λειτουργεί από τότε που γεννήθηκε και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα έτσι πολύ σοβαρό ιστορικό δίδαγμα».

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Ο Σωκράτης Φάμελλος όταν ανέλαβε, ήμασταν στο 10% και έχουμε φτάσει στο 2% και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν έγινε κάποια απόπειρα να ερμηνευθεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα. Γιατί όλος ο εξοπλισμός, ο προγραμματικός, ο πολιτικός, ο ιδεολογικός, ο θεωρητικός, δεν αξιοποιείται; Γιατί αδικείται κατά τη γνώμη μου από την δημοσκοπική εικόνα η δυνατότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει. Γιατί δεν καταφέραμε να έχουμε συμφωνία έστω και με ένα σύμμαχο; Μας ακούει ο κόσμος εδώ και 1,5 χρόνο να λέμε για συνεργασία, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σε αυτό το μέτωπο. Δεν έγινε ένας απολογισμός γιατί δεν καταφέραμε. Δεν δόθηκαν οι πολιτικές εξηγήσεις και οι ερμηνείες, όχι με την έννοια της ανάληψης προσωπικών ευθυνών, που έτσι κι αλλιώς κι αυτές οφείλουμε να τις αναλαμβάνουμε, αλλά ως απόπειρα πολιτικής ερμηνείας».

Τέλος, ερωτηθείς αν θα συνταχθεί με τον Σωκράτη Φάμελλο, στην περίπτωση που επιλέξει να κατέβει στις επόμενες εκλογές, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Εγώ είμαι με την επιλογή των μελών και του συνεδρίου μας, είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Πιστεύω βαθιά στη συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή έχει προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει πει ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμμαχίες και να δούμε ποια μπορεί να είναι η διάταξη μάχης και η ευρύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούμε να πετύχουμε».

Η τοποθέτηση Φάμελλου

Σημειώνεται ότι αργότερα ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Στο Κόκκινο, ρωτήθηκε εάν συμμερίζεται την άποψη του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

«Δυστυχώς μετά από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υποστεί αρκετές διασπάσεις. Περάσαμε από μία πολύ μεγάλη περίοδο απαξίωσης, έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε σελίδα και να συμβάλλουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Θα σας έλεγα ότι για εμένα η προτεραιότητα είναι να συμβάλλουν οι αριστερές ιδέες στην επίλυση του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Και αυτό είναι πάντα το ερώτημα, γιατί τα κόμματα υπηρετούν τις ιδέες αυτές. Εμείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ποια είναι τα δεδομένα, είχαμε πάρει από τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς την πρωτοβουλία για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων για να δοθεί η απάντηση. Άρα μπήκαμε σε μία συζήτηση ανασύνθεσης. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν σήμερα.

Σας λέω λοιπόν ότι, παρακολουθώντας και αξιολογώντας θετικά και συντροφικά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα μπορεί να συμβάλει και με το πολιτικό του κεφάλαιο και με το προγραμματικό του κεφάλαιο, έτσι ώστε η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη να είναι νικηφόρα γιατί χρειάζονται πάρα πολλές δυνάμεις. Θα έλεγα λοιπόν, ότι μέσα στους κύκλους που δημιουργούνται στην πολιτική υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συμβάλλουμε θετικά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι προοδευτικές και αριστερές ιδέες.

Δεν μπαίνω λοιπόν σε έναν απευθείας σχολιασμό της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχα πει και την ημέρα της παραίτησής του ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές, και είχαμε διαφορετικές οπτικές -δεν με ενδιαφέρει να γυρίζω πάντα στο παρελθόν και να επιβεβαιώνουμε θέματα τα οποία έχουμε ήδη αξιολογήσει- πολύ νωρίς όμως είπαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο της πολιτικής. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και συμβάλουμε και εμείς, έτσι ώστε να υπάρχει απάντηση και πολιτική διέξοδος», τόνισε ο κ. Φάμελλος.