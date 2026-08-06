Φρικτό έγκλημα στη Νέα Υόρκη: Μητέρα δολοφόνησε τα 4 παιδιά της με τη βοήθεια της γιαγιάς τους – Οι δύο γυναίκες αυτοκτόνησαν

Ένα από τα πιο σοκαριστικά οικογενειακά δράματα των τελευταίων ετών, αποκαλύφθηκε στο βόρειο τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η 44χρονη Σάρα Μάιερς (Sarah Myers) και η 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν (Amy Steadman), σχεδίασαν και εκτέλεσαν τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας, της 13χρονης Χάρπερ, του 11χρονου Χάντσον, του 10χρονου Γκάβιν και της 10χρονης Γκρέισλιν, πριν θέσουν τέρμα στη δική τους ζωή, μέσα στο διαμέρισμά τους στο Mechanicville.

Meticulously chilling plot by mom and grandma who killed four kids and then themselves is revealed by police https://t.co/lFLiBWIBy6 — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2026

Four children in Upstate New York had their lives stolen by the two women they trusted most – their mother and grandmother. The children’s father, Brady Harmon, joined Katie to remember them – and shares the questions he still wants answered. pic.twitter.com/yjV5e6ZayT — Katie Pavlich Tonight (@KatiePavlichNN) August 6, 2026

Το χρονικό της προετοιμασίας και τα παραπλανητικά μηνύματα

5 Ιουνίου: Η 64χρονη Έιμι Στέντμαν, ξεκινά τις επισκέψεις σε διάφορα φαρμακεία, συγκεντρώνοντας μεγάλες ποσότητες μη συνταγογραφούμενων υπνωτικών καθώς και συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Παράλληλα, η Σάρα Μάιερς διατηρεί επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, ο οποίος ζει στη Γιούτα, κανονίζοντας τις λεπτομέρειες για τη διμηνιαία καλοκαιρινή διαμονή των παιδιών μαζί του από την 1η Ιουλίου.

A New York mother texted her children’s father about a stomach bug shortly before killing her four kids and herself, authorities say. pic.twitter.com/ZKSxtgxEXX — Malachi Maxey (@malachimaxeyusa) August 5, 2026

Chilling final text NY mom sent dad about ‘stomach bug’ before 4 kids killed in murder-suicide revealed https://t.co/A6wL2WrrLg pic.twitter.com/pGuSoNHLwG — New York Post (@nypost) August 5, 2026

Mother, grandmother killed 4 kids in Northern #NY, police say https://t.co/t4Cn7E1Kuv — Channel 3 News (@wcax) August 5, 2026



7 Ιουνίου: Ο πατέρας πραγματοποιεί 17λεπτη βιντεοκλήση με τα παιδιά, τα οποία φαίνονται χαρούμενα. Αυτή έμελλε να είναι η τελευταία φορά που τα είδε ζωντανά.

8–9 Ιουνίου: Ο πατέρας ζητά πληροφορίες για τα χόμπι και τους ιατρικούς φακέλους των παιδιών. Η Μάιερς του απαντά ότι συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ώστε «όλοι να περάσουν όμορφα και με ασφάλεια».

Anguished dad reveals final text from mom who killed four children in horrific murder suicide https://t.co/EV6MBYqvHZ — Daily Mail (@DailyMail) August 6, 2026

Η ημέρα του εγκλήματος και η απόκρυψη

10 Ιουνίου: Η αστυνομία εκτιμά ότι η δολοφονία των τεσσάρων παιδιών και οι αυτοκτονίες των δύο γυναικών έλαβαν χώρα αυτή την ημέρα. Λίγο πριν την πράξη, η Μάιερς στέλνει ψευδές μήνυμα στον πρώην σύζυγό της ακυρώνοντας την προγραμματισμένη διαδικτυακή επικοινωνία, ισχυριζόμενη ότι «τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση στο στομάχι».

11 Ιουνίου: Ο πατέρας στέλνει νέο μήνυμα ρωτώντας αν τα παιδιά είναι καλύτερα, ενώ η προγραμματισμένη βιντεοκλήση μένει αναπάντητη.

23 Ιουνίου: Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία, οι αρχές εντοπίζουν τα έξι πτώματα μέσα στο διαμέρισμα.

Τα ευρήματα της έρευνας και τα κίνητρα των δραστών

Οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι στα παιδιά είχαν χορηγηθεί φάρμακα, ενώ ένα από αυτά έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και αμυντικά τραύματα. Στα κινητά τηλέφωνα των δραστών βρέθηκαν μηνύματα όπου συζητούσαν αναλυτικά τον τρόπο προμήθειας των ουσιών, τη χορήγησή τους και τον τρόπο με τον οποίο θα απέφευγαν τις υποψίες.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν σημειώματα:

Η Έιμι Στέντμαν, αναλάμβανε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι σκοτώνοντας τα παιδιά τα «προστάτευε» από πιθανή κακοποίηση στη Γιούτα. Η Σάρα Μάιερς, εξέφραζε οργή κατά του οικογενειακού δικαστηρίου της Γιούτα και ισχυριζόταν ότι τα παιδιά είχαν πέσει θύματα κακοποίησης από τον άνδρα της, ισχυρισμοί που οι Αρχές, δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Mechanicville. Ουίλιαμ Ράμπιτ (William Rabbit), υπογράμμισε ότι όποιες κι αν ήταν οι πεποιθήσεις των δύο γυναικών, η εκ προμελέτης δολοφονία τεσσάρων παιδιών, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί «προστασία».

Απόγνωση και δικαίωση από τον πατέρα

Ο πατέρας των παιδιών, Μπρέιντι Χάρμον, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας, «ότι τα παιδιά του προδόθηκαν και στερήθηκαν τη ζωή τους από τους ανθρώπους που όφειλαν να τα προστατεύουν».

Η τραγωδία στο Mechanicville, αφήνει πίσω της μια ολόκληρη κοινωνία σοκαρισμένη, μπροστά σε μια πράξη ακραίας χειραγώγησης και παράνοιας,, όπου η μητρική φροντίδα «μετουσιώθηκε» σε ένα στυγερό και απάνθρωπο έγκλημα.