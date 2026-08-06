Τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Ανασύρθηκε τραυματισμένη η οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο με μία γυναίκα τραυματία συνέβη στην περιοχή Ράμα του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 30 μέτρων, στον δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικές, της Αστυνομίας, ο αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας Μίλτος Γεωργακόπουλος και πολίτες.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την γυναίκα και την ανέσυραν από τον γκρεμό. Η νεαρή γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες, κάποιοι και εκτός υπηρεσίας που βρίσκονταν στην περιοχή, με τέσσερα οχήματα από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Κρεστένων και Ανδρίτσαινας.

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