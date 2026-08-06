Μαρία Αντωνά: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές – «Στιγμές…»

Τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά και στιγμές με αγαπημένα τους πρόσωπα απολαμβάνουν αυτή την περίοδο, η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας. Η ραδιοφωνική παραγωγός, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσίευσε μία φωτογραφία και κάποια βίντεο από το φετινό της καλοκαίρι.

Στη φωτογραφία την βλέπουμε μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα. Το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, στη διάρκεια εξόδου του στις καλοκαιρινές του διακοπές.

«Στιγμές…», έχει γράψει η Μαρία Αντωνά στη λεζάντα του post της, ενώ έχει προσθέσει και ένα emoji με μία μπλε καρδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

Σε δηλώσεις της, στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, τον περασμένο Μάιο, η ραδιοφωνική παραγωγός είχε εξομολογηθεί πως: «Σε λίγο καιρό κλείνουμε δύο χρόνια σχέσης. Το συναίσθημα γενικά σε έναν άνθρωπο φαίνεται, είτε αυτό είναι ευχάριστο, είτε αυτό μπορεί να μην είναι τόσο καλό και να είναι δυσάρεστο».

«Όταν υπάρχει ηρεμία, αυτό φαίνεται και σε εσένα. Όταν υπάρχει ένταση, επίσης αυτό φαίνεται και σε εσένα. Δόξα τω Θεώ όλα είναι καλά, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα», είχε προσθέσει.

Ακόμα, είχε πει ότι: «Ονειρευόμουν να ζήσω μία σχέση, όπου μέσα σε αυτήν θα βρω την ηρεμία μου, και μέσα από αυτήν εγώ σαν Μαρία θα μπορέσω να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Ναι, θεωρώ, πως σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, έχω εξελιχθεί πολύ».

«Γιατί είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σκεπτόμενος, και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που πραγματικά πνευματικά, μπορούν να σε πάνε και ένα επίπεδο παραπάνω. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να με προβληματίσει, ό,τι μπορεί να το σκεφτώ διπλά, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώμη του για εμένα», είχε καταλήξει.