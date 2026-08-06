Πόρτο Ράφτη: «Έχει σπάσει το πόδι μου, πονάει όλο το σώμα μου» λέει ο τραυματίας – Δείτε βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη την Τρίτη (4/8), με αποτέλεσμα ένας 70χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του. Ένας τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, περιγράφοντας τις συνθήκες της σύγκρουσης.

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τροχαίο Πόρτο Ράφτη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, με αποτέλεσμα ένας 70χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο να τραυματιστεί.
  • Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.
  • Ο τραυματίας οδηγός περιέγραψε στο STAR την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας: «Έχω σπάσει το πόδι μου, … Πονάει όλο το σώμα μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, με αποτέλεσμα ένας 70χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο να τραυματιστεί.

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Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Δυστυχώς, ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας άλλος άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Ο τραυματίας οδηγός περιέγραψε στο STAR το πώς συνέβη το τροχαίο, ενώ μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του.

«Έχω σπάσει το πόδι μου, δεν μπορώ να σηκωθώ και το κεφάλι μου λίγο πίσω. Πονάει όλο το σώμα μου», ανέφερε αρχικά ο τραυματίας. «Όπως είναι ο δρόμος από κάτω και βγήκα δεξιά, ευθεία, εκεί που ήρθε, δεν το είδα καθόλου. Λυπάμαι πάρα πολύ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο:

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του enikos.gr από το σημείο του τροχαίου:

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