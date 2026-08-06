Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5:30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Εστάλη και μήνυμα από το 112

Για το περιστατικό εστάλη μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.