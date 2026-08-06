Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία

Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και είναι πλέον οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους πολίτες για ετοιμότητα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων.

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ελικόπτερο φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν οι πολίτες σε ετοιμότητα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας.

Φωτιά στη Σητεία: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και 2 αεροσκάφη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5:30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

Εστάλη και μήνυμα από το 112

Για το περιστατικό εστάλη μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

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