Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.
Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5:30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Εστάλη και μήνυμα από το 112
Για το περιστατικό εστάλη μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.