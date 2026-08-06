Θεσσαλονίκη: Κίνδυνος πυρκαγιάς από μπάζα που πετούσαν σε αγροτεμάχιο 2 άνδρες – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες – ΦΩΤΟ

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, καθώς πετούσαν μπάζα ανακαινίσεων σε αγροτεμάχιο, δημιουργώντας εστία μόλυνσης και κίνδυνο πυρκαγιάς. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων επί τρία χρόνια είχε υποβαθμίσει το περιβάλλον, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία της περιοχής.

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Θεσσαλονίκη - 2 συλλήψεις και ρίψη μπάζων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνδρες, 42 και 45 ετών, συνελήφθησαν στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης για παράνομη απόρριψη μπάζων σε αγροτεμάχιο, χρησιμοποιώντας φορτηγό εταιρείας.
  • Ο χώρος είχε μετατραπεί σε εστία μόλυνσης, με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης γιατί πετούσαν μπάζα σε αγροτεμάχιο στη Χαλκηδόνα.

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Πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονο, οι οποίοι πιάστηκαν να πετάνε μπάζα ανακαινίσεων, που είχαν μεταφέρει με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον 45χρονο.

Θεσσαλονίκη - 2 συλλήψεις και ρίψη μπάζων

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Εστία μόλυνσης ο χώρος με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζοαπορριμμάτων και άλλων αποβλήτων που επαναλαμβάνονταν, σύμφωνα με την έρευνα, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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