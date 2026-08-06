Θεσσαλονίκη: Κίνδυνος πυρκαγιάς από μπάζα που πετούσαν σε αγροτεμάχιο 2 άνδρες – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες – ΦΩΤΟ

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Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης γιατί πετούσαν μπάζα σε αγροτεμάχιο στη Χαλκηδόνα.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονο, οι οποίοι πιάστηκαν να πετάνε μπάζα ανακαινίσεων, που είχαν μεταφέρει με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον 45χρονο.

Εστία μόλυνσης ο χώρος με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζοαπορριμμάτων και άλλων αποβλήτων που επαναλαμβάνονταν, σύμφωνα με την έρευνα, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.