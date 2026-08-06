«Πόλεμος» στο Λονδίνο για το «μεγα-τέμενος»: Αντιδράσεις για την επικείμενη κατασκευή του 13ώροφου κτιρίου

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Έντονες αντιδράσεις, «κύμα» ενστάσεων και σοβαρές ανησυχίες, έχει προκαλέσει στους κατοίκους του βορειοδυτικού Λονδίνου, η πρόταση για την ανέγερση ενός 13ώροφου αλβανικού «μεγα-τεμένους», στην αριστοκρατική και καταπράσινη συνοικία του Κουίνς Παρκ (Queen’s Park).

Το έργο, το οποίο προβλέπει την κατεδάφιση μιας παλιάς διώροφης ιρλανδικής παμπ και την αντικατάστασή της από έναν σύγχρονο πύργο από σκυρόδεμα και γυαλί, έχει φέρει σε αντιπαράθεση την τοπική μουσουλμανική κοινότητα με τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι στην περιοχή, υπάρχουν ήδη άλλα 15 τζαμιά, σε ακτίνα μόλις τριών μιλίων.

Fury over plans to build 13-storey Albanian ‘mega mosque’ in leafy London neighbourhood – despite there already being 15 in a three-mile radius https://t.co/NvIOHmAAH6 — Daily Mail (@DailyMail) August 5, 2026

Η ταυτότητα του έργου και η γειτονική εκκλησία

Το αίτημα υπεβλήθη στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο του Μπρεντ από το Κοινοτικό και Πολιτιστικό Κέντρο Αλβανών Μουσουλμάνων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAMCCC), το οποίο στεγάζεται στο σημείο από το 1996. Το προτεινόμενο κτίριο περιλαμβάνει τρεις ορόφους, αποκλειστικά για αίθουσες προσευχής (προσανατολισμένες προς την Κάαμπα της Μέκκας), νεκροτομείο, αίθουσα εκδηλώσεων, καφέ, εστιατόριο, καθώς και γραφεία.

Βασικό σημείο «τριβής», αποτελεί η χωροταξική θέση του κτίσματος. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια του γραφείου Ayad Al-Tuhafi, ο 13ώροφος πύργος, θα ορθώνεται επιβλητικά δίπλα στη γραφική Βαπτιστική Εκκλησία του Δυτικού Κίλμπερν (West Kilburn Baptist Church).

Αν και ο αρχιτέκτονας υποστηρίζει, ότι το σχεδιαστικό «πισωγύρισμα» του κτιρίου από τον τρίτο όροφο, δε θα εμποδίζει τη «θέα» της γειτονικής εκκλησίας, οι περίοικοι καταγγέλλουν, ότι το μέγεθος και το μοντέρνο στυλ του, θα αλλοιώσουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της γειτονιάς.

Fury erupts as London pub site to be demolished for towering 13-storey ‘mega mosque’

https://t.co/e3RH71jF7P — GB News (@GBNEWS) August 6, 2026

Φόβοι για κυκλοφοριακό έμφραγμα και υποδομές – 238 ενστάσεις

Οι ενστάσεις των κατοίκων, που έχουν ήδη ξεπεράσει τις 238 στην πλατφόρμα της πολεοδομίας, επικεντρώνονται κυρίως στις καθημερινές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή «υποφέρει» ήδη από τους στενούς δρόμους και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης.

Εκφράζονται φόβοι, ότι η προσέλευση εκατοντάδων ή και χιλιάδων πιστών, σε καθημερινή βάση, θα προκαλέσει ασφυξία.

Το ύψος της κατασκευής, θα «κόψει» το φυσικό φως από τα γύρω σπίτια. Τις ανησυχίες αυτές συμμερίζεται και η τοπική δημοτική σύμβουλος των Συντηρητικών, Σάπνα Τσάντα, σημειώνοντας ότι αν και το δικαίωμα στη λατρεία είναι αδιαμφισβήτητο, οι υποδομές της περιοχής, αδυνατούν να «σηκώσουν» ένα τόσο ογκώδες έργο.

English people are not happy about a 13-storey Mosque in North London. Who would have thought? 🤦🏼‍♀️ SAVE ENGLAND 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/THGUYooTyp — Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) August 4, 2026

Η απάντηση της κοινότητας και οι αντίθετες φωνές

Από την πλευρά του, το Αλβανικό Μουσουλμανικό Κέντρο, δηλώνει ότι η επέκταση είναι απαραίτητη, για την κάλυψη των αναγκών, μιας αυξανόμενης κοινότητας.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η χρηματοδότηση του δαπανηρού αυτού εγχειρήματος, θα καλυφθεί από ιδία κεφάλαια, δανειοδότηση, δωρεές μελών και υποστήριξη από βρετανικούς ισλαμικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Στην τοπική κοινωνία υπάρχουν πάντως και πιο ψύχραιμες φωνές, όπως αυτή του κατοίκου Νταν Κόπελ, ο οποίος υπενθυμίζει ότι η αλβανική κοινότητα, διακρίνεται διαχρονικά για τη θρησκευτική της ανοχή, συνιστώντας προσοχή πριν από οποιαδήποτε απόρριψη του έργου, που βασίζεται αποκλειστικά σε προκαταλήψεις.

Η τελική απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των πολεοδομικών Αρχών του Δήμου του Μπρεντ.