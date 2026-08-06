Ηράκλειο: «Δεν θα αφήσουμε να μας πάρουν τα χωράφια» – Προειδοποιούν με μπλόκα οι κτηνοτρόφοι

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, προειδοποιώντας με μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις εξαιτίας του αδιεξόδου με τους δασικούς χάρτες, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στο γάλα. Με άδειες τσέπες, αλλά γεμάτοι αγανάκτηση, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, χαράζουν κοινή γραμμή πλεύσης.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, το κλίμα ήταν φορτισμένο, με κυρίαρχο το ζήτημα των δασικών χαρτών και τους παραγωγούς να βλέπουν τον μόχθο μιας ολόκληρης ζωής να αμφισβητείται.

«Έχουν πάρει των ανθρώπων τα χωράφια. Πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικό σου, να βάζεις δικηγόρο, να κάνεις ενέργειες, να δείχνεις στοιχεία. Δηλαδή, υπάρχει ένα μπάχαλο γενικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης.

«Κάποτε, πριν από 20 χρόνια, έλεγαν ότι άμα το βάλεις στο Ε9 είναι σαν να είναι δικό σου και δεν χρειάζεσαι ούτε συμβόλαιο. Τώρα δεν θεωρείται τίτλος ιδιοκτησίας».

«Πρέπει να πληρώνουμε δικηγόρους, γραμματείς και Φαρισαίους. Δεν ξέρω ποιοι θα τα ξεκαθαρίσουν για να πάρουν λεφτά», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος Γιάννης Σταυρακάκης.

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης, συντονίζουν ήδη νομικές προσφυγές, υπενθυμίζοντας ότι, βάσει του νόμου, το βάρος της απόδειξης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στους δασικούς χάρτες το φέρει το Δημόσιο.

«Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο, αλλά δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστούν. Οι επιτροπές αποτελούνται ουσιαστικά από δημόσιους υπαλλήλους.

Ο ένας είναι νομικός σύμβουλος του κράτους, ο δεύτερος είναι προϊστάμενος υπηρεσίας και υπάρχει ακόμη ένα μέλος. Όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να τη δούμε μαζί με δικηγόρους από ολόκληρη την Κρήτη», ανέφερε στη σύσκεψη ο Νομικός Γιώργος Στειακάκης, Νομικός Σύμβουλος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την περιουσία μας, τη δική μας, αυτή που μας άφησαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ζητάμε τα χωράφια μας.

«Έχω συγκεκριμένα δυόμισι στρέμματα με ελιές και ένα κομμάτι που δεν καλλιεργείται, αλλά το έχω αφήσει για βοσκότοπο. Είναι γύρω στα τρία με τέσσερα στρέμματα και χαρακτηρίστηκε δασικό. Από πάνω βρίσκονται τα σπίτια του χωριού, στη μέση είναι το «δασικό» και από κάτω οι ελιές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργης Ξυλούρης, Αντιπρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

«Θα κατεβούμε σε μπλόκα»

Οι νομικές κινήσεις αποτελούν μόνο την αρχή. Εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, οι παραγωγοί προειδοποιούν με μπλόκα και δυναμικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να πάρουν τα χωράφια μας. Απαιτούμε από όλους τους αιρετούς της Κρήτης να πάρουν ξεκάθαρη θέση», πρόσθεσε ο κ. Φρογάκης.

Ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, μέλος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου, είπε:

«Δεν γίνεται να έχουμε 14 βουλευτές από όλα τα κόμματα και να μην έχουν πάρει θέση, ειδικά στο ζήτημα των δασικών χαρτών, όπου χάνουμε τις περιουσίες μας κάθε μέρα. Βουλευτές από τα Ιόνια Νησιά, όπως και ο ίδιος ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν λύσει το πρόβλημα στη Λευκάδα και εμείς στην Κρήτη παραμένουμε ακόμη στο ίδιο καθεστώς».

Η κτηνοτροφία στο νησί, «μαραζώνει». Την ώρα που το αυξημένο κόστος παραγωγής πνίγει τον κλάδο, οι τιμές του γάλακτος στην Κρήτη, παραμένουν καθηλωμένες σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με εκείνα της υπόλοιπης Ελλάδας.

«Πρέπει να απαιτήσουμε τα προϊόντα μας να έχουν τιμή. Δεν γίνεται το πρόβειο γάλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, να πωλείται από 1,50 έως 1,70 ευρώ και στην Κρήτη να βρίσκεται στο 1 ή στο 1,10 ευρώ. Τώρα έχει 1,10 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Πρέπει και οι τυροκόμοι της Κρήτης να βάλουν νερό στο κρασί τους. Οι περισσότεροι προέρχονται από κτηνοτροφικές οικογένειες. Πρέπει να σκεφτούν αυτούς τους ανθρώπους, που βρίσκονται 365 ημέρες τον χρόνο στο πόδι για να τους παραδίδουν το γάλα τους. Γιατί να τους εκμεταλλεύονται;», επεσήμανε ο κτηνοτρόφος Κωστής Τριανταφυλλάκης.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών στομαχικών βόλων στα αιγοπρόβατα προκαλεί νέες έντονες αντιδράσεις.

«Για να τοποθετηθούν οι βόλοι, τα ζώα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο βάρος, δηλαδή περίπου από 15 έως 20 κιλά και πάνω. Εμείς, όμως, στην Κρήτη έχουμε ζώα με μικρό σωματότυπο και οι κτηνίατροι ήδη μας προειδοποιούν ότι, εάν τοποθετηθούν οι βόλοι, ενδέχεται να έχουμε φοβερές απώλειες», υποστήριξε ο κ. Κωστής Τριανταφυλλάκης.

Οι τελικές αποφάσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης, θα ληφθούν την ερχόμενη Κυριακή, κατά τη συνάντηση των προέδρων των κτηνοτροφικών συλλόγων.