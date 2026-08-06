Κολυδάς: Ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων 5 δεκαετιών το «πολωμένο μελτέμι» στα τέλη Ιουλίου – Άνω των 72 χλμ/ώρα οι ριπές

Ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών ήταν αυτό των τελευταίων ημερών του Ιουλίου, όταν και εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία που εξαπλώθηκε και στη Δυτική Αττική, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, πρόκειται για το «πολωμένο μελτέμι», το οποίο θεωρείται ως «ο αόρατος ρυθμιστής του ελληνικού καλοκαιριού».

Ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει ότι στα τέλη Ιουλίου οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h, ενώ σημαντική ήταν και η διάρκεια του μελτεμιού, γεγονός που επηρέασε ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΜΕΛΤΕΜΙ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Όλοι γνωρίζουμε τα μελτέμια ως τους επίμονους βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επεισόδια που ξεπερνούν τη συνηθισμένη τους μορφή και αποκτούν χαρακτηριστικά που η ελληνική μετεωρολογική βιβλιογραφία, ήδη από την εργασία του Κωνσταντακόπουλου (1959), περιγράφει ως πολωμένο μελτέμι. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι να γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως πολύ πιο επίμονοι.

Η ανάλυση των δεδομένων ERA5 δείχνει ότι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου 2026 ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν τα 72 km/h, κατατάσσοντας το επεισόδιο ανάμεσα στα ισχυρότερα των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών. Ακόμη σημαντικότερη όμως από τη μέγιστη ένταση ήταν η διάρκειά του, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρήθηκαν για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ουσιαστικά το θερμοκρασιακό καθεστώς της ανατολικής Ελλάδας.

Το πολωμένο μελτέμι δεν αποτελεί μόνο ένα ενδιαφέρον μετεωρολογικό φαινόμενο. Λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός δροσισμού, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η κατανόηση και η έγκαιρη αναγνώρισή του αποτελεί πολύτιμο εργαλείο τόσο για τη μετεωρολογική πρόγνωση όσο και για την πολιτική προστασία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες».