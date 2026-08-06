Εμπρησμός στη Marfin: Επιστρέφει το βράδυ στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο

Στη Μεγάλη Βρετανία μεταβαίνει σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin, στη Σταδίου, τον Μάιο του 2010. Η εμπρηστική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, αλλά και ένα αγέννητο παιδί.

Η 46χρονη, που διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία 6-7 χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο, το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Στην Αθήνα σήμερα το βράδυ

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με επιβατική πτήση, σήμερα το βράδυ. Μετά την άφιξή της αναμένεται να κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.