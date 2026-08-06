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Εμπρησμός στη Marfin: Επιστρέφει το βράδυ στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία για να παραλάβει και να μεταφέρει στην Ελλάδα την 46χρονη κατηγορούμενη για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα σήμερα το βράδυ για να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και στη συνέχεια στην ανακρίτρια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη την Πέμπτη 6 Αυγούστου στη Μεγάλη Βρετανία για την παραλαβή και μεταφορά της 46χρονης κατηγορούμενης για τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010.- Η 46χρονη, η οποία διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον, είχε συλληφθεί στον χώρο εργασίας της σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως.- Η μεταφορά της στην Αθήνα ολοκληρώθηκε το βράδυ της 6ης Αυγούστου, όπου κρατήθηκε στη ΓΑΔΑ και την επομένη οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

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Στη Μεγάλη Βρετανία μεταβαίνει σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin, στη Σταδίου, τον Μάιο του 2010. Η εμπρηστική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, αλλά και ένα αγέννητο παιδί.

Η 46χρονη, που διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία 6-7 χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ωστόσο, το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Στην Αθήνα σήμερα το βράδυ

Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με επιβατική πτήση, σήμερα το βράδυ. Μετά την άφιξή της αναμένεται να κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

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