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Φωτιά στη Σητεία: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Ιτάνου και Παλαιοκάστρου

Φωτιά στη Σητεία: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Ιτάνου και Παλαιοκάστρου

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, στη Σητεία Κρήτης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τον Δήμο Σητείας. Λόγω της εξέλιξης, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στις 06:00 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους Ιτάνου και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, στη Σητεία Κρήτης.
  • Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο αεροσκάφη, με τη συνδρομή του Δήμου Σητείας.
  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 06:00 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους Ιτάνου και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, στη Σητεία Κρήτης, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Σητείας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη διευκόλυνση του έργου τους.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 06:00 το πρωί εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι των περιοχών Ιτάνου και Παλαιοκάστρου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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