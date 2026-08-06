Σαν σήμερα 6 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Κλιπέλ-Φάιλ

Γεγονότα

1826: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. 1945: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό «Enola Gay» ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.

Το αμερικανικό βομβαρδιστικό «Enola Gay» ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. 1961: Αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας, στο ρόλο της «Μήδειας», από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.

Αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας, στο ρόλο της «Μήδειας», από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. 1976: Το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χόρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το «Χόρα» θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.

Το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χόρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το «Χόρα» θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991: Εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του Διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμοθι Μπέρνερς Λι, που εφηύρε τον Παγκόσμιο Ιστό (www). Η διεύθυνσή του: http://info.cern.ch (Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας).

Εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του Διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμοθι Μπέρνερς Λι, που εφηύρε τον Παγκόσμιο Ιστό (www). Η διεύθυνσή του: http://info.cern.ch (Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας). 1992: Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και αναφωνεί «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς.

Γεννήσεις

1881: Αλεξάντερ Φλέμινγκ, Σκωτσέζος γιατρός και ερευνητής,που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. (Θαν. 11/3/1955)

Αλεξάντερ Φλέμινγκ, Σκωτσέζος γιατρός και ερευνητής,που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. (Θαν. 11/3/1955) 1928: Άντι Γουόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, σκηνοθέτης και συγγραφέας. (Θαν. 22/2/1987)

Άντι Γουόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, σκηνοθέτης και συγγραφέας. (Θαν. 22/2/1987) 1928: Στέφανος Ληναίος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 18/4/2026)

Στέφανος Ληναίος, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 18/4/2026) 1952: Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. 1983: Ρόμπιν Φαν Πέρσι, Ολλανδός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι