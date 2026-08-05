Google: Νέος ρόλος για τον Ντέμη Χασάμπη στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιος είναι ο νομπελίστας επιστήμονας που οραματίζεται την AGI

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Η απόφαση της Alphabet να αναδιαρθρώσει την ηγεσία της Τεχνητής Νοημοσύνης της, φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον σερ Ντέμη Χασάμπη (Sir Demis Hassabis), έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες του κόσμου και ίσως τον άνθρωπο που έχει επηρεάσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον την εξέλιξη της σύγχρονης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο νομπελίστας επιστήμονας εγκαταλείπει τον καθημερινό διοικητικό ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind και αναλαμβάνει τη νεοσύστατη θέση του Chief Scientist της Alphabet, με αποστολή να αφοσιωθεί πλήρως στην ανάπτυξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence – AGI).

Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Google, καθώς η νέα έκδοση του μοντέλου Gemini παραμένει χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ η OpenAI και η Anthropic ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους στην παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το παιδί-θαύμα που έγινε ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του κόσμου

Ο Σερ Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1976 στο Λονδίνο, από πατέρα ελληνοκυπριακής καταγωγής και μητέρα από τη Σιγκαπούρη.

Από πολύ μικρή ηλικία ξεχώρισε για τις εξαιρετικές γνωστικές του ικανότητες. Στα 13 του χρόνια απέκτησε τον τίτλο του μάστερ στο σκάκι, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, αντί να παίζει απλώς βιντεοπαιχνίδια, σχεδίαζε ο ίδιος νέα παιχνίδια.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών συμμετείχε στον σχεδιασμό του ιδιαίτερα επιτυχημένου παιχνιδιού Theme Park, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Το 1997 αποφοίτησε από το Queens’ College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ με άριστα στην Πληροφορική, ενώ το 2009 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Γνωστική Νευροεπιστήμη στο University College London (UCL), ερευνώντας τη λειτουργία της μνήμης, της φαντασίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η ίδρυση της DeepMind και η εξαγορά από τη Google

Το 2010 ίδρυσε μαζί με συνεργάτες του τη DeepMind, έχοντας έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της νοημοσύνης και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Μέσα σε λίγα χρόνια η εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες ερευνητικές ομάδες Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο.

Το 2014 η Google εξαγόρασε τη DeepMind έναντι περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ευρωπαϊκής startup εκείνη την εποχή.

Υπό την ηγεσία του Χασάμπη, η DeepMind συνέχισε να λειτουργεί με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική έρευνα, επηρεάζοντας όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και τη βιολογία, την ιατρική και τη φαρμακευτική έρευνα.

Η νίκη του AlphaGo που άλλαξε την ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η πρώτη μεγάλη στιγμή που έκανε γνωστό το όνομα του Χασάμπη σε ολόκληρο τον κόσμο ήρθε το 2016.

Το AlphaGo, το σύστημα που ανέπτυξε η DeepMind, έγινε το πρώτο πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που κατάφερε να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή Lee Sedol στο εξαιρετικά πολύπλοκο επιτραπέζιο παιχνίδι Go.

Η νίκη θεωρήθηκε ιστορικό ορόσημο, καθώς μέχρι τότε οι περισσότεροι ειδικοί πίστευαν ότι θα απαιτούνταν ακόμη πολλά χρόνια μέχρι μία μηχανή να μπορέσει να κατακτήσει ένα τόσο σύνθετο παιχνίδι στρατηγικής.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο Χασάμπης: «Η νίκη μας στο Go δεν ήταν μόνο επιτυχία για τη DeepMind, αλλά για ολόκληρο τον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.»

Το AlphaFold και το Νόμπελ Χημείας

Η ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική επιτυχία ήρθε με το AlphaFold, το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να προβλέπει με εξαιρετική ακρίβεια τη δομή των πρωτεϊνών.

Το εργαλείο έλυσε ένα πρόβλημα που απασχολούσε τη βιολογία για δεκαετίες, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αποκτούν μέσα σε λίγες ώρες πληροφορίες που προηγουμένως απαιτούσαν χρόνια εργαστηριακής έρευνας.

Η συμβολή αυτή οδήγησε τον Χασάμπη και τον John Jumper στην απονομή του Νόμπελ Χημείας 2024, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων φαρμάκων και θεραπειών.

Η μεγάλη του φιλοδοξία είναι η Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρότι έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ίδιος θεωρεί ότι το σημαντικότερο έργο βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Ο Χασάμπης πιστεύει ότι η ανάπτυξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI) θα αποτελέσει μία τεχνολογική επανάσταση αντίστοιχη με την ανακάλυψη της φωτιάς ή του ηλεκτρισμού.

Σε αντίθεση με τα σημερινά συστήματα, που είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εργασίες, η AGI θα μπορεί να μαθαίνει, να συλλογίζεται και να επιλύει προβλήματα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με τρόπο που προσεγγίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξή της πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή», είχε δηλώσει στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια της AI το 2023.

Γιατί αποχωρεί τώρα από την καθημερινή διοίκηση

Η απόφαση του Χασάμπη να αφήσει την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind συνδέεται ακριβώς με αυτή τη φιλοδοξία.

Όπως εξήγησε σε εσωτερικό σημείωμά του προς τους εργαζομένους, θεωρεί ότι η AGI βρίσκεται πλέον αρκετά κοντά ώστε να απαιτεί την πλήρη προσοχή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ανέφερε ότι ο Χασάμπης θα αφιερώσει πλέον όλο τον χρόνο του στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας γύρω από τη Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και στις κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξή της.

Παράλληλα, θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο και στην Isomorphic Labs, τη βιοτεχνολογική εταιρεία που ίδρυσε μετά την απόσχιση της από τη DeepMind και αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Η νέα μάχη της Google

Οι αλλαγές στην ηγεσία πραγματοποιούνται την ώρα που η Google προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η καθυστέρηση στην κυκλοφορία της νέας έκδοσης του Gemini, σε συνδυασμό με την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών προς ανταγωνιστικές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει προκαλέσει προβληματισμό στους επενδυτές.

Παρά τις προκλήσεις, η Alphabet ποντάρει πλέον ακόμη περισσότερο στον άνθρωπο που θεωρείται ο βασικός αρχιτέκτονας της στρατηγικής της στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με τον Ντέμη Χασάμπη να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην AGI, η εταιρεία ελπίζει ότι θα διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημαντικότερη ίσως τεχνολογική κούρσα του 21ου αιώνα.