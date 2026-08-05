Φωτιά στην Αιγιάλεια: Καταστράφηκε στο σπίτι ζευγαριού από τη Βρετανία με 3 παιδιά λίγο πριν μετακομίσουν – Είχαν πουλήσει τα πάντα για το φτιάξουν

Μια οικογένεια από τη Βρετανία έχασε το σπίτι των ονείρων της στην Αιγιάλεια από τις φωτιές, λίγες μόνο ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη μόνιμη μετεγκατάστασή της στην Ελλάδα.

Ο 36χρονος Ρόρι Κλίφορντ και η 35χρονη Στέφανι Χάρπερ, έχτισαν το ιδανικό τους σπίτι στην ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου και ετοιμάζονταν για την μετακόμιση των ονείρων τους. Μάλιστα είχαν στείλει τα προσωπικά τους αντικείμενα και είχαν εγγράψει τις δίδυμες 8χρονές κόρες τους, Εβαντζελίν και Ιβάρια, σε ένα τοπικό σχολείο για τον Σεπτέμβριο. Η Στέφανι είναι επίσης έγκυος και πάλι με δίδυμα, ενώ έχουν και ένα κοριτσάκι 19 μηνών, την Αθηνά.

Ωστόσο, οι πυρκαγιές που έπληξαν τις τις τελευταίες ημέρες την Ελλάδα κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι τους και όλα τα υπάρχοντά τους.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη μου»

Όπως μεταδίδει η Mirror, σε μια συγκινητική συνέντευξη, η Στέφανι δήλωσε: «Είμαστε μια πολύ ανθεκτική οικογένεια, αλλά αυτό το γεγονός μας έχει καταρρακώσει εντελώς. Το κενό και η θλίψη είναι συντριπτικά. Ένα όνειρο και η σκληρή δουλειά όχι μόνο δική μας, αλλά και της ελληνικής κοινότητας που μας βοήθησε να αποκτήσουμε το σπίτι μας… οι φλόγες μάς τα έκλεψαν σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη θλίψη, καθώς δεν είναι μόνο το σπίτι που χτίσαμε, αλλά και όλες οι αγαπημένες αναμνήσεις και το σπίτι που δημιουργήσαμε μέσα σε αυτό».

Η καταστροφή του ακινήτου, το οποίο αγόρασαν το 2023, είχε ως αποτέλεσμα να μένουν πλέον σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς, στο Ανατολικό Σάσεξ.

Ο Ρόρι και η Στέφανι είχαν ξοδέψει πάνω από 300.000 ευρώ, καθιστώντας το το ιδανικό μέρος για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους κάτω από τον ήλιο, όπου επρόκειτο επίσης να φέρουν και τα τρία σκυλιά που είχαν υιοθετήσει από καταφύγιο.

Η Στέφανι τόνισε ότι τα χρήματα προήλθαν από τη σκληρή δουλειά τους, καθώς διευθύνουν μαζί μια επιχείρηση σχεδιαστικών επίπλων, καθώς και από αποταμιεύσεις και δάνεια. Ανέφερε ακόμη ότι πούλησαν ό,τι είχαν για να καταστήσουν δυνατή τη μετεγκατάσταση, την οποία σχεδίαζαν για πάνω από μια δεκαετία.

Η διαδικασία ήταν μακρά, αγχωτική και συνοδεύτηκε από πολλά απροσδόκητα μεγάλα έξοδα, όπως η δαπάνη άνω των 10.000 λιρών για την αντικατάσταση 2 χλμ. σωληνώσεων στο βουνό, σε μια προσπάθεια να φέρουν νερό στο σπίτι.

Παρά το γεγονός ότι δούλευαν μέρα και νύχτα για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, τώρα βρίσκονται, δυστυχώς, στην κατάσταση να πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η αδελφή της Στέφανι, Γκάμπι, ξεκίνησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να βοηθήσει την «απαρηγόρητη» οικογένεια να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Η Στέφανι δήλωσε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη και συγκίνηση για την ανταπόκριση που έχουν λάβει μέχρι στιγμής και φοβάται ότι, ακόμη και με την ασφάλιση και την κάλυψη, χρειάζονται περίπου 100.000 ευρώ για να ξαναβρούν το δρόμο τους.

«Ακόμη και το να μιλάμε γι’ αυτό το θέμα μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν είμαστε υλιστές και δεν θέλουμε ο κόσμος να διαβάζει για μια πισίνα και να σκέφτεται: “Να ‘μαστε πάλι, προβλήματα των πλουσίων”. Ζούμε μια πολύ απλή ζωή, μένουμε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου εδώ και 12 χρόνια, έχουμε κοιμηθεί σε καναπέ-κρεβάτι για οκτώ από αυτά τα χρόνια, ενώ τα παιδιά μας είχαν το υπνοδωμάτιο. Αυτό το ελληνικό σπίτι ήταν τα πάντα για εμάς. Ήταν ο τρόπος μας να εξασφαλίσουμε τη ζωή που θέλαμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, ξοδέψαμε κάθε δεκάρα για να δώσουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει και, ομολογουμένως, ήμασταν απίστευτα ενθουσιασμένοι που θα κοιμόμασταν σε ένα πραγματικό κρεβάτι. Θα το ξαναχτίσουμε και δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε.»

Το ταξίδι του ζευγαριού το 2011

Η Ελλάδα κατείχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές της Stephanie και του Rory, οι οποίοι ταξίδεψαν εκεί το 2011 με ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Οι άνθρωποι εκεί τους άφησαν βαθιά εντύπωση και άρχισαν να σκέφτονται να δημιουργήσουν μια οικογένεια εκεί.

Με την πάροδο του χρόνου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τους φαινόταν πλέον σαν το σπίτι τους, και καθώς η κρίση του κόστους διαβίωσης έθετε υπό πίεση την επιχείρησή τους, αποφάσισαν από κοινού να πάρουν μια τολμηρή και γενναία απόφαση.

«Όλα έδειχναν ότι έπρεπε να μετακομίσουμε εκεί», εξήγησε η Στέφανι. «Απλώς έπρεπε να βρούμε τον τρόπο. Και αυτό ακριβώς κάναμε· χρειάστηκε υπομονή και πολλή έρευνα για να βεβαιωθούμε ότι είχαμε βρει τη σωστή περιοχή».

Η περιοχή αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η Πελοπόννησος. Η οικογένεια έζησε εκεί για οκτώ εβδομάδες το περασμένο καλοκαίρι και μπόρεσε να φανταστεί πώς θα ήταν να ζει εκεί μόνιμα.

Από τότε, αφιέρωσαν χρόνο και χρήμα για να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν έτοιμα ώστε να μετακομίσουν εκεί μόνιμα στις 10 Αυγούστου. Η Στέφανι είχε μάλιστα έρθει σε επαφή με το μαιευτικό τμήμα για να γεννήσει τα δίδυμά της εκεί στις αρχές του 2027.

Η φωτιά

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, ένας στενός φίλος που ζει σε ένα κοντινό χωριό της Πελοποννήσου τους ενημέρωσε ότι μια πυρκαγιά πλησίαζε την περιοχή τους.

Ήταν κάτι που βίωσαν οι ίδιοι πέρυσι και διαπίστωσαν από πρώτο χέρι πόσο απίστευτα γρήγορη ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη φορά, όμως, το σπίτι τους δεν μπόρεσε να σωθεί. «Περιμέναμε αβοήθητοι για νέα. Ωστόσο, καθώς έπεφτε το σκοτάδι, τα ελικόπτερα δεν μπορούν να πετάξουν τη νύχτα, οπότε έπρεπε να περιμένουν μέχρι το ξημέρωμα. Το σπίτι μας καταστράφηκε στις 4 το πρωί»

Όσον αφορά το τι επιφυλάσσει το μέλλον για την οικογένεια που σύντομα θα αποτελείται από επτά μέλη, η Στέφανι είπε ότι είναι ακόμα νωρίς και προσπαθούν να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης. Τόνισε ότι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν την κατάσταση να τους νικήσει, αλλά παραδέχτηκε ότι το να διατηρήσουν μια θετική νοοτροπία είναι δύσκολο.

Όσον αφορά το πώς τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν την κατάσταση, η Στέφανι πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής, τα έχουν αντιμετωπίσει πολύ καλά. Είναι δύσκολο για αυτά να το επεξεργαστούν, καθώς ήταν έτοιμα για την αλλαγή και το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. Θα κάνουμε οτιδήποτε για την ευτυχία και το μέλλον των παιδιών μας, και γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το “House on the Mountain”».