Γιώργος Μανίκας: Πιάστηκε στα χέρια με υπάλληλο καφετέριας – Η φάρσα που κατέληξε σε… καβγά, δείτε βίντεο

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Μια φάρσα σε υπάλληλο καφετέριας οργάνωσε ο Γιώργος Μανίκας, καταγράφοντας σε βίντεο την αντίδρασή του κατά τη διάρκεια μιας σκηνοθετημένης έντασης γύρω από μια παραγγελία καφέ.

Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο επισκέφθηκε την καφετέρια και παρήγγειλε καφέ από συνεργάτη του υπαλλήλου, ο οποίος συμμετείχε στο στήσιμο της φάρσας. Ο υπάλληλος, ωστόσο, δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί.

Η σκηνοθετημένη ένταση για τον καφέ

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μανίκας επιστρέφει επανειλημμένα τον καφέ στον πάγκο, εκφράζει παράπονα και ζητά από τον συνεργάτη να ετοιμάσει εκ νέου την παραγγελία του.

Ο συνεργάτης επιχειρεί αρχικά να τον εξυπηρετήσει, όμως η σκηνοθετημένη ένταση αυξάνεται όσο συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια παρεμβαίνει ο ανυποψίαστος υπάλληλος και αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει ο ίδιος τον πελάτη.

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο συνεργάτης χύνει τον καφέ και ακολουθεί ένας έντονος, αλλά προσχεδιασμένος, καβγάς. Ο υπάλληλος παρεμβαίνει, χωρίς να γνωρίζει ότι το περιστατικό αποτελεί μέρος της φάρσας.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες προβολές, ενώ αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζήτησαν από τον Γιώργο Μανίκα να δημοσιεύσει και άλλα αντίστοιχα βίντεο.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο