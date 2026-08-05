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Λένα Παπαληγούρα για την απώλεια του πατέρα της: «Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ»

Η ηθοποιός αναφέρεται στη δύσκολη διαχείριση της απώλειας του πατέρα της και στις στιγμές που έζησαν μαζί πριν από τον θάνατό του.

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Λένα Παπαληγούρα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λένα Παπαληγούρα και ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.
  • Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, εξομολογούμενη: «Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ».
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι «πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια», ωστόσο αισθάνεται ότι ήταν δίπλα του «όσο πιο πολύ μπορούσα».

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Η Λένα Παπαληγούρα και ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία στην καλοκαιρινή περιοδεία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον ρόλο τους ως γονείς και σύντροφοι, για τα λάθη και τις σωστές επιλογές τους, καθώς και για τις ισορροπίες που προσπαθούν να διατηρούν στην καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, περιγράφοντας το κενό που άφησε ο θάνατός του στη ζωή της.

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ»

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η ίδια εξήγησε ότι, όσο περνά ο χρόνος, μπορεί πλέον να ανακαλεί και τις ευχάριστες στιγμές που έζησαν μαζί. «Απλώς τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται πλήρης επειδή πρόλαβε να μοιραστεί πολλές στιγμές με τον πατέρα της, η Λένα Παπαληγούρα επισήμανε ότι η απώλεια αφήνει πάντοτε την αίσθηση πως ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. «Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», απάντησε η ηθοποιός.

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