Hellenic Train: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές.

Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ στις 13:16, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547, από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα, ακινητοποιήθηκε κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου. Εφεδρική μηχανή ντίζελ θα μεταφέρει την αμαξοστοιχία στον σταθμό της Οινόης.

Παράλληλα, λεωφορεία της Hellenic Train κατευθύνονται στο σημείο, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας. Η Hellenic Train παραμένει σε συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα – Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».