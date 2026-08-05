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Κρήτη: Διάσωση 112 ναυαγών σε 2 επιχειρήσεις νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με συνολικά 112 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται από δύο λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τη διάσωση 112 αλλοδαπών.
  • Οι 112 αλλοδαποί περισυλλέγησαν από δύο λέμβους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.
  • Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με συνολικά 112 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται από δύο λέμβους και να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με 56 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος έγινε αντιληπτή από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Νωρίτερα, είχαν διασωθεί ακόμη 56 αλλοδαποί από λέμβο, 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex.

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