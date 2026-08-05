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Γιάννης Δραγασάκης: Νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας – Το δημόσιο «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και, μέσω ανάρτησής του στα social media, ευχαρίστησε δημόσια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και το ανθρώπινο ενδιαφέρον τους

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Γιάννης Δραγασάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.
  • Ο ανεξάρτητος Βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα ευχαρίστησε δημοσίως τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου.
  • Στην ανάρτησή του, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε πως «η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον… μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο».

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Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Γιάννης Δραγασάκης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες .

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα ευχαρίστησε δημοσίως τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου. «Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Δραγασάκη

«Με την έξοδό μου από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν».

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