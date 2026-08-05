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Κόβει την ανάσα βίντεο από την τεράστια φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – Οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τις φλόγες να εισβάλλουν και να κατακαίουν τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Η μεγάλη πυρκαγιά, που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη δυτική Αττική, είχε κάψει περίπου 80.800 στρέμματα έως τις 3 Αυγούστου, προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στην περιοχή

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Φωτιά Πόρτο Γερμενό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τις φλόγες να εισβάλλουν στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού και να καίνε τα πάντα στον διάβα τους.
  • Η μεγάλη πυρκαγιά, που ξεκίνησε στη Βοιωτία και πέρασε στη δυτική Αττική, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
  • Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα, η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είχε κάψει περίπου 80.800 στρέμματα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

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Συγκλονιστικό είναι το βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία οι φλόγες «εισβάλλουν» στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού και καίνε τα πάντα στον πέρασμά τους.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βοιωτία, όμως “πέρασε” στη δυτική Αττική. Πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καίγοντας εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.

Δείτε το βίντεο του Meteo24News:

Οι εικόνες που άφησε πίσω της η φωτιά είναι αποκαρδιωτικές. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες κυριαρχούσε το πράσινο, πλέον απλώνεται μια απέραντη μαύρη έκταση, με καμένα δέντρα, στάχτες και ελάχιστες νησίδες βλάστησης που σώθηκαν.

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είχε κάψει περίπου 80.800 στρέμματα, αφήνοντας πίσω της μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στην περιοχή.

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