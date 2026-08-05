Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες που συμμετείχαν σε οργάνωση με κλοπές μετασχηματιστών – Νοσηλεύεται ο τρίτος κατηγορούμενος

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Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 6 Αυγούστου ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι δύο συλληφθέντες και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος.

Από τη δράση της οργάνωσης προκλήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ζημία άνω των 500.000 ευρώ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στο νοσοκομείο ανακρίτρια και εισαγγελέας

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αναμένεται να μεταβούν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», προκειμένου να εξετάσουν εάν η κατάσταση της υγείας του τρίτου κατηγορουμένου επιτρέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας και εάν ο ίδιος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, επίσης, κατηγορίες για σωματική βλάβη, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, τροποποίηση σήμανσης όπλου, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.