Μυστράς: Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη – Το ξενοδοχείο και οι κάμερες ασφαλείας

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Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (7/8) ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος από τον Μυστρά, ο οποίος συνελήφθη όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν την σορό του 90χρονου πατέρα του, μέσα σε καταψύκτη ξενοδοχείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα δικαστήρια Σπάρτης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησε, αφού έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή.

Μέχρι την απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα παραμείνει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, στη Σπάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή του, ο 55χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε την σορό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τόσο την σύνταξή του όσο και την σύνταξη της αποθανούσας πριν 7 χρόνια μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή του 55χρονου στα δικαστήρια Σπάρτης:

Κανείς δεν πλησίαζε το μυστήριο ξενοδοχείο – Είχε τοποθετήσει παντού κάμερες

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Ο 55χρονος φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του, τοποθετώντας το άψυχο σώμα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο του ξενοδοχείου του στην είσοδο του νέου Μυστρά το οποίο κρατούσε κλειστό και απομονωμένο από τον κόσμο.

Σύμφωνα με το notospress.gr, ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών, ενώ είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας σε όλον τον χώρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναζητούσαν για χρόνια τον 90χρονο, που έπασχε από άνοια, και κάποια στιγμή άρχισαν να υποπτεύονται πως κάτι δεν πάει καλά. Δηλώνουν πως είχαν να τον δουν πέντε ολόκληρα χρόνια.

Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διαπίστωσαν ότι ο 90χρονος δεν έχει δηλωθεί νεκρός στο Ληξιαρχείο. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κινήθηκε μεθοδικά, με τον γιο να τους απαντά ότι δήθεν βρίσκεται στην Αθήνα.

Η κόρη του 90χρονου στην Αθήνα διέψευσε τους σχετικούς ισχυρισμούς και αποκάλυψε ότι έχει να δει τον πατέρα της χρόνια. Η Αστυνομία κάλεσε τον 55χρονο στο Τμήμα και με συνοδεία δικαστικού και ιατροδικαστή μετέβησαν στο ξενοδοχείο, που κρατούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Αρχικά ερεύνησαν τα δωμάτια και στη συνέχεια, όταν έφτασαν στο υπόγειο, άνοιξαν τον επαγγελματικό καταψύκτη και αντίκρισαν τη σορό του άτυχου 90χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζοντας τον γιο, εκείνος ομολόγησε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν τις χειροπέδες και του απηύθυναν τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της απάτης κατ’ εξακολούθηση (του Δημοσίου) και του Νόμου περί όπλων αφού βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι αεροβόλο.

Ταυτόχρονα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν η αιτία αλλά και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.