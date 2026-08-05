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Πολιτική Προστασία: «Red Code» σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια την Πέμπτη – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο (6/8), ημέρα Πέμπτη, σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) στις Περιφέρειες Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας. Η απόφαση ελήφθη λόγω πρόβλεψης «πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4)» από την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) τίθεται αύριο (6/8) ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω «πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4)» που προβλέπεται στις παραπάνω περιοχές.
  • Η κατάσταση κινητοποίησης προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και την άμεση σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) τίθεται αύριο (6/8), ημέρα Πέμπτη, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

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Συγκεριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθενται οι περιοχές:

  • Η Περιφέρεια Αττικής
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται «πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4)».

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Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο

 

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