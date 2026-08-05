Νοσοκομείο Κορίνθου: Τμήμα ψευδοροφής κατέρρευσε στα ανακαινισμένα ΤΕΠ – Τραυματίστηκαν ελαφρά γιατρός και νοσηλεύτρια

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Τμήμα της ψευδοροφής αποκολλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο μαζί με τα πλακίδια της ψευδοροφής έπεσε και ένα βαρύ εξάρτημα. Από το περιστατικό προκλήθηκε αναστάτωση στους ασθενείς και στους εργαζομένους που βρίσκονταν στον χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας ασθενής δεν τραυματίστηκε, ενώ οι δύο εργαζόμενες του νοσοκομείου (μια γιατρός και μια νοσηλεύτρια) υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Όπως σημείωσε, τόσο οι ίδιες όσο και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τρόμαξαν από την πτώση των υλικών.

Πώς σημειώθηκε η πτώση της ψευδοροφής

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε αστοχία υλικού, αλλά στον τρόπο με τον οποίο είχε τοποθετηθεί η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η κουρτίνα αποκολλήθηκε και παρέσυρε τμήμα της ψευδοροφής. Οι βάσεις της, όπως ανέφερε, δεν είχαν στερεωθεί σε σταθερό σημείο της οροφής, αλλά επάνω στα πλαστικά πλακίδια της ψευδοροφής.

Όταν η κουρτίνα δέχθηκε πίεση, αποκολλήθηκαν τα πλακίδια μαζί με ένα βαρύτερο εξάρτημα και έπεσαν στον χώρο του εξεταστηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την παράδοση των ανακαινισμένων ΤΕΠ, τα οποία είχαν τεθεί σε λειτουργία με βελτιωμένες συνθήκες για τους ασθενείς και το προσωπικό.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ζήτησε να πραγματοποιηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το έργο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

«Θα πρέπει να ελεγχθεί το έργο, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλειά του. Τα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων είναι απαραίτητα. Χέρια θέλουμε για να τα δουλέψουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.