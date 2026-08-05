Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο Αφγανός – Τι ισχυρίζεται

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Πέμπτη (6/8) ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι ισχυρίζεται ο Αφγανός

Ο 26χρονος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της.

Υποστηρίζει ότι δεν ειδοποίησε τις αρχές λόγω του φόβου του, αλλά προτίμησε να τοποθετήσει τη σορό της γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα, την οποία στη συνέχεια μετέφερε και εγκατέλειψε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Ο ίδιος πάντως παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας μηνύματα σε οικεία πρόσωπα της γυναίκας προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Τα στοιχεία σε βάρος του θεωρούνται συντριπτικά, καθώς βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα στην οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν η σορός, η οποία τελικά εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου.

Τον «ξεσκέπασε» η γυναίκα του

Καθοριστική υπήρξε η στάση της γυναίκας του η οποία, αφού εντόπισε μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, απευθύνθηκε στις αρχές μαζί με το βρέφος τους μόλις έγινε γνωστή η εύρεση του πτώματος. Στη συνέχεια, τα ίχνη του κινητού της 38χρονης εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αράχωβας, όπου ο 26χρονος είχε μεταβεί για διακοπές με την οικογένειά του.

Η ιστορία του Αφγανού είχε δημοσιοποιηθεί από τον Ερυθρό Σταυρό ως παράδειγμα επιβίωσης ενός πρόσφυγα

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, ερευνούν αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς αμφότεροι είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Είναι ενδεικτικό ότι η ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης στην κοινωνία ενός πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και είδε την οικογένεια του να ξεκληρίζεται έπειτα από επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του ο οποίος ήταν αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του πέθαναν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Ο Αχμαντζάι εγκατέλειψε το Αφγανιστάν όταν ήταν 15 ετών και έφτασε παράνομα στην Μυτιλήνη ως ασυνόδευτος πρόσφυγας όπου και φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας.

Μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, βαφτίστηκε Χριστιανός και γνώρισε την μελλοντική του γυναίκα, μια Αμερικανίδα, με την οποία απέκτησε ένα παιδί.

Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», με αντικείμενο τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.