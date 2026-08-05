ΟΗΕ: «49 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν με επισιτιστική κρίση από ένα νέο πλήγμα του Ελ Νίνιο»

Η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την παραγωγή τροφίμων, την οικονομική σταθερότητα και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Φαινόμενα που διαταράσσουν το παγκόσμιο κλίμα, όπως οι μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διαθεσιμότητα βασικών αγαθών.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη, όπου ακόμη και μικρές μεταβολές στις καιρικές συνθήκες αρκούν για να εντείνουν την επισιτιστική κρίση και να δυσχεράνουν τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών.



Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, οι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κλιματικών φαινομένων και αξιολογούν τις πιθανές κοινωνικές και οικονομικές τους επιπτώσεις. Πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ εστιάζει στις συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και συντονισμένης δράσης.

49 εκατομμύρια κινδυνεύουν από ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση

Σχεδόν 49 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι κινδυνεύουν να βιώσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια έως το τέλος του επόμενου έτους, εάν εκδηλωθεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό Ελ Νίνιο, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (5/8).

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, υπάρχει 81% πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο, με τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον από το 1982. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται ενδεχομένως για το ισχυρότερο επεισόδιο Ελ Νίνιο από το 1950.

Το Ελ Νίνιο, ένα περιοδικό φαινόμενο θέρμανσης των επιφανειακών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού, μεταβάλλει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα και συνδέεται συχνά με ξηρασία στη νότια Αφρική, μουσώνες σε περιοχές της Ασίας και ακραίες ή απρόβλεπτες βροχοπτώσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου.

El Niño could push 50m people into acute hunger before end of next year https://t.co/d40TlEiY4g — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 5, 2026

«Πρόκειται για φαινόμενα που στο παρελθόν έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, διευθυντής της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επισιτιστικής Ασφάλειας και Διατροφής του WFP.

Με βάση την ανάλυση 45 χωρών που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, το WFP εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια θα αυξηθεί κατά σχεδόν 49 εκατομμύρια, φτάνοντας συνολικά τα 274 εκατομμύρια. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 22% σε σχέση με τον σημερινό αριθμό των ανθρώπων που ήδη αντιμετωπίζουν κρίσιμα ή ακόμη σοβαρότερα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας.

Ποιες περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο

Η Κεντρική Αμερική και η νότια Αφρική, αναμένεται να πληγούν περισσότερο. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των ανθρώπων που θα βιώσουν επισιτιστική ανασφάλεια εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 83% στην Κεντρική Αμερική και σχεδόν 75% στη νότια Αφρική. Παράλληλα, στη νότια Αφρική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική εκτιμάται ότι περισσότεροι από 12 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Ο Μπάουερ σημείωσε ότι οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων εισέρχονται στην περίοδο του Ελ Νίνιο από σχετικά ισχυρή θέση, χάρη στις καλές σοδειές του 2025. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και πιθανές απώλειες στις καλλιέργειες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων.

Αν και τα προηγούμενα επεισόδια Ελ Νίνιο δεν προκάλεσαν γενικευμένες εκρήξεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων, οι περιφερειακές ελλείψεις και οι αυξήσεις τιμών θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των ευάλωτων νοικοκυριών σε τρόφιμα, επισήμανε.

Οι περικοπές στην χρηματοδότηση δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της κρίσης

Το WFP προειδοποιεί επίσης ότι οι περικοπές στη χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη το 2025 έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξελισσόμενης κρίσης. Ο Μπάουερ έκανε λόγο για μια αυξανόμενη «ξηρασία δεδομένων» σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ελ Νίνιο.

Το 2024, το WFP πραγματοποίησε περίπου 1,1 εκατομμύρια έρευνες σε νοικοκυριά, έναντι περίπου 800.000 το 2025, ενώ φέτος η συλλογή δεδομένων έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση.

«Όταν υπάρχει ένας κίνδυνος όπως το Ελ Νίνιο, είναι ζωτικής σημασίας να συλλέγονται δεδομένα σε τακτική βάση», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η μείωση της καταγραφής των δεδομένων μπορεί να καθυστερήσει τον έγκαιρο εντοπισμό νέων επισιτιστικών κρίσεων.

Τι δείχνουν οι προβλέψεις

Σύμφωνα με το WFP, οι σημερινές προβλέψεις δείχνουν έλλειμμα βροχοπτώσεων σε περιοχές της Ανατολικής Αφρικής, του Σαχέλ, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών στη Σομαλία και τις γειτονικές περιοχές. Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται επίσης στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, όπου η ξηρασία, οι ασταθείς μουσώνες και οι τοπικές πλημμύρες ενδέχεται να διαταράξουν τη γεωργική παραγωγή.

Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι, παρά την αβεβαιότητα των προβλέψεων και τις διαφορές στις επιπτώσεις ανά περιοχή, οι κυβερνήσεις και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να λάβουν μέτρα εγκαίρως.

Ο Ρίτσαρντ Τσούλαρτον, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλίματος και Ανθεκτικότητας του WFP, δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει ήδη επεκτείνει τα προγράμματα προληπτικής δράσης σε 18 χώρες, παρέχοντας μέχρι στιγμής φέτος οικονομική βοήθεια και άλλες μορφές υποστήριξης σε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: Reuters/Japan Times