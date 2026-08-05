Συναγερμός στη Λειψία: Drone με εκρηκτικά εντοπίστηκε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος

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Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, όταν οι γερμανικές Αρχές, εντόπισαν drone, εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή σε μικρή απόσταση από μεταγωγικό αεροσκάφος, της ουκρανικής Antonov Airlines. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και εξουδετερώθηκε άμεσα. από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, το drone έφερε πυροκροτητή και βρισκόταν δίπλα σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Οι συνέπειες ήταν άμεσες, καθώς ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου παραμένει κλειστός, ενώ αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν. Ορισμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα επιβατικό, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια, λόγω της κατάστασης.

Emergency services deploy a bomb disposal robot at Leipzig-Halle airport in eastern Germany, after an unidentified object led to the closure of a runway and the diversion of flights. pic.twitter.com/VsmvGIi9sf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 5, 2026

Δεύτερο ύποπτο περιστατικό

Την ίδια νύχτα σημειώθηκε και δεύτερο συμβάν, όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το αεροσκάφος πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, έχοντας εμφανή ίχνη πρόσκρουσης στο ρύγχος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Emergency services deploy a bomb disposal robot at Leipzig-Halle airport in eastern Germany, where an unidentified object led the closure of a runway and the diversion of flights.https://t.co/hPZ1FR9ePq pic.twitter.com/CMeRDgoe1k — Arab News (@arabnews) August 5, 2026

Υποψίες για δολιοφθορά

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας, εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.

A drone carrying explosives was discovered near a Ukrainian transport plane in Germany. ‘A drone with a package containing an explosive device attached to it is lying on the aircraft apron at Leipzig/Halle Airport. The drone appeared over the airport shortly before midnight. All… pic.twitter.com/J9qG3a45rf — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 5, 2026



Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός κόμβος, καθώς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αποτελεί βάση της ουκρανικής Antonov Airlines και φιλοξενεί το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express.

Προηγούμενα περιστατικά

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων ασφαλείας στο ίδιο αεροδρόμιο. Τον Ιούλιο του 2024, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δέμα στις εγκαταστάσεις της DHL πριν από την αεροπορική μεταφορά του, με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών να αποδίδουν τότε δημόσια την ευθύνη στη Μόσχα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταδικάστηκε Κινέζα υπήκοος για κατασκοπεία, καθώς κρίθηκε ότι διαβίβαζε πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, πολλές από τις οποίες σχετίζονταν με μεταφορές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας.