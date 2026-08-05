Συναγερμός στη Λειψία: Drone με εκρηκτικά εντοπίστηκε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, όταν οι γερμανικές Αρχές, εντόπισαν drone, εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή σε μικρή απόσταση από μεταγωγικό αεροσκάφος, της ουκρανικής Antonov Airlines. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
German federal police have determined that the object attached to the drone found next to a Ukrainian Antonov cargo aircraft at Leipzig/Halle Airport was a possible IED, WELT reports.
Initial forensic tests identified the unknown substance attached to the drone as explosive… https://t.co/WtvzaebzjZ pic.twitter.com/vmAzVz3gt5
— Tabz (@TabzLIVE) August 5, 2026
Άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και εξουδετερώθηκε άμεσα. από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, το drone έφερε πυροκροτητή και βρισκόταν δίπλα σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.
BREAKING: According to BILD, German authorities are treating the overnight incident at Leipzig/Halle Airport as a suspected attempted attack after a drone carrying what investigators believe to be an explosive device was discovered on the airport apron.
The airport was… pic.twitter.com/hLDmm2wo4z
— GeoInsider (@InsiderGeo) August 5, 2026
Οι συνέπειες ήταν άμεσες, καθώς ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου παραμένει κλειστός, ενώ αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν. Ορισμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα επιβατικό, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια, λόγω της κατάστασης.
Emergency services deploy a bomb disposal robot at Leipzig-Halle airport in eastern Germany, after an unidentified object led to the closure of a runway and the diversion of flights. pic.twitter.com/VsmvGIi9sf
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 5, 2026
Δεύτερο ύποπτο περιστατικό
Την ίδια νύχτα σημειώθηκε και δεύτερο συμβάν, όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το αεροσκάφος πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, έχοντας εμφανή ίχνη πρόσκρουσης στο ρύγχος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.
Emergency services deploy a bomb disposal robot at Leipzig-Halle airport in eastern Germany, where an unidentified object led the closure of a runway and the diversion of flights.https://t.co/hPZ1FR9ePq pic.twitter.com/CMeRDgoe1k
— Arab News (@arabnews) August 5, 2026
Υποψίες για δολιοφθορά
Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας, εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.
A drone carrying explosives was discovered near a Ukrainian transport plane in Germany.
‘A drone with a package containing an explosive device attached to it is lying on the aircraft apron at Leipzig/Halle Airport. The drone appeared over the airport shortly before midnight. All… pic.twitter.com/J9qG3a45rf
— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 5, 2026
Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός κόμβος, καθώς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αποτελεί βάση της ουκρανικής Antonov Airlines και φιλοξενεί το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express.
Προηγούμενα περιστατικά
Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων ασφαλείας στο ίδιο αεροδρόμιο. Τον Ιούλιο του 2024, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δέμα στις εγκαταστάσεις της DHL πριν από την αεροπορική μεταφορά του, με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών να αποδίδουν τότε δημόσια την ευθύνη στη Μόσχα.
Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταδικάστηκε Κινέζα υπήκοος για κατασκοπεία, καθώς κρίθηκε ότι διαβίβαζε πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, πολλές από τις οποίες σχετίζονταν με μεταφορές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας.