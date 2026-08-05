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Συναγερμός στη Λειψία: Drone με εκρηκτικά εντοπίστηκε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, όταν οι γερμανικές αρχές εντόπισαν drone με εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία και την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας. Το περιστατικό, σε συνδυασμό με τη σύγκρουση ενός αεροσκάφους cargo της DHL με άγνωστο αντικείμενο την ίδια νύχτα, ενισχύει τις υποψίες για δολιοφθορά σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων.

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Διεθνή Νέα

Το drone που εντοπίστηκε
Πηγή: TABZ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, όταν οι γερμανικές αρχές εντόπισαν drone εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος.
  • Την ίδια νύχτα σημειώθηκε και δεύτερο συμβάν με αεροσκάφος cargo της DHL, ενώ η γερμανική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων για δολιοφθορά.
  • Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε είναι σημαντικός κόμβος για στρατιωτικό υλικό του ΝΑΤΟ, και το νέο συμβάν προστίθεται σε σειρά υποθέσεων ασφαλείας.

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Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, όταν οι γερμανικές Αρχές, εντόπισαν drone, εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή σε μικρή απόσταση από μεταγωγικό αεροσκάφος, της ουκρανικής Antonov Airlines. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Γερμανία: Σύγκρουση αεροσκάφους cargo με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

 

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και εξουδετερώθηκε άμεσα. από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, το drone έφερε πυροκροτητή και βρισκόταν δίπλα σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

 

Οι συνέπειες ήταν άμεσες, καθώς ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου παραμένει κλειστός, ενώ αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν. Ορισμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα επιβατικό, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια, λόγω της κατάστασης.

 

Δεύτερο ύποπτο περιστατικό

Την ίδια νύχτα σημειώθηκε και δεύτερο συμβάν, όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το αεροσκάφος πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, έχοντας εμφανή ίχνη πρόσκρουσης στο ρύγχος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

 

Υποψίες για δολιοφθορά

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας, εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.

 


Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός κόμβος, καθώς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αποτελεί βάση της ουκρανικής Antonov Airlines και φιλοξενεί το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express.

Προηγούμενα περιστατικά

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων ασφαλείας στο ίδιο αεροδρόμιο. Τον Ιούλιο του 2024, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δέμα στις εγκαταστάσεις της DHL πριν από την αεροπορική μεταφορά του, με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών να αποδίδουν τότε δημόσια την ευθύνη στη Μόσχα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025 καταδικάστηκε Κινέζα υπήκοος για κατασκοπεία, καθώς κρίθηκε ότι διαβίβαζε πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, πολλές από τις οποίες σχετίζονταν με μεταφορές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας.

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