Μαρία Ρεπούση: Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας τη νέα πορεία της ηγεσίας του κόμματος

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς και από τα κορυφαία κομματικά όργανα, την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, γνωστοποιεί η πανεπιστημιακός Μαρία Ρεπούση μέσω επιστολής που απέστειλε στην Κουμουνδούρου και δημοσιοποίησε το efsyn.gr.

Στο κείμενό της εξηγεί ότι η απόφασή της αποτελεί αποτέλεσμα της βαθιάς πολιτικής της διαφωνίας με τη στρατηγική και τον προσανατολισμό της νέας ηγεσίας του κόμματος.

Η διαφωνία της με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν πρόσφατη. Ωστόσο, η ίδια είχε επιλέξει να παραμείνει στο κόμμα, θεωρώντας ότι είχε ευθύνη απέναντι στο Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς», του οποίου ασκούσε τη διεύθυνση.

Οι εξελίξεις, όμως, πήραν διαφορετική τροπή όταν η κομματική ηγεσία αποφάσισε την αντικατάστασή της από τη θέση της διευθύντριας του Ινστιτούτου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην επιστολή της, η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, διαδικασία που, όπως υποστηρίζει, ήταν θεσμικά απαραίτητη.

Παράλληλα, η Μαρία Ρεπούση εκφράζει έντονη ανησυχία για το μέλλον του Ινστιτούτου, προειδοποιώντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τον ανεξάρτητο επιστημονικό και πολιτικό του χαρακτήρα και να μετατραπεί σε έναν καθαρά κομματικό μηχανισμό. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τη νέα διοίκηση του Ινστιτούτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πολιτικό παρασκήνιο της υπόθεσης. Κατά την περίοδο της προεδρίας του Σωκράτη Φάμελλου, στελέχη της τότε εσωκομματικής αντιπολίτευσης είχαν επανειλημμένα εκφράσει επιφυλάξεις και έντονες αντιδράσεις απέναντι στη λεγόμενη «δικαιωματική ατζέντα», που προωθούσαν το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς» και η Μαρία Ρεπούση, αναδεικνύοντας μια σύγκρουση, που φαίνεται πως πλέον, οδηγείται στην οριστική της κατάληξη.

Η επιστολή της Μαρίας Ρεπούση:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να κοινοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Διαφωνώ με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μου και παρέμεινα μέχρι στιγμής καθώς είχα την πολιτική, διευθυντική και επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς [ΙΝΠ] το οποίο χάρη στο Επιστημονικό και Διοικητικό του Συμβούλιο καθώς και στο προσωπικό του, ερευνητικό και διοικητικό, έχει μετά την επανεκκίνησή του, τον Απρίλιο του 2025, διαγράψει κατά γενική ομολογία μια λαμπρή πορεία.

Επιδιώκοντας να γίνει ο ιδεολογικός, πολιτικός και προγραμματικός χώρος συνάντησης της πληθυντικής αριστεράς και λειτουργώντας συμπεριληπτικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το ΙΝΠ κατάφερε μέσα στη χρονιά αυτή να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός που απευθύνεται και επικοινωνεί με την κοινωνία και αυξάνει την επιρροή του στους πολίτες, άντρες και γυναίκες. Εύχομαι η αντικατάστασή μου από τη διεύθυνση και την επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου -που μόλις αποφασίστηκε χωρίς καν να συζητηθεί στην ΠΓ- να μην ανακόψει την πορεία αυτή και μετατρέψει το ινστιτούτο σε κομματικό βραχίονα.

Για λόγους ευθύνης, η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω στο ΙΝΠ προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του τελευταίου ΔΣ την υλοποίηση των οποίων έχω αναλάβει από το ΕΣ και το ΔΣ. Δεν έχω όμως κανένα λόγο να παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο στα καθοδηγητικά του όργανα.

Φιλικά και συντροφικά

Μαρία Ρεπούση

Ιστορικός, πρ. διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του ΙΝΠ».