Χουρδάκης για Κωνσταντοπούλου: «Μου είπε ότι αν χρειαστεί θα κάθομαι… στις σκάλες»

Για παρεμβάσεις προς τον ίδιο, αιτήματα για χάρες και σχόλια τύπου «Αν χρειαστεί θα καθίσεις και στις σκάλες» μιλά ο Μιχάλης Χουρδάκης, αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Χουρδάκης, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας και σήμερα συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για πρώτη φορά με λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσαν τη διαγραφή του από το κόμμα και την οριστική ρήξη του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε συνέντευξή του στο podcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», περιέγραψε περιστατικά που αφορούν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πιέσεις για προσλήψεις συνεργατών, αιτήματα σχετικά με τη χρήση του βουλευτικού του γραφείου, αλλά και την απαίτηση να παραδώσει την βουλευτική του έδρα, με τον ίδιο να εξηγεί τους λόγους που αρνήθηκε να το πράξει.

«Αν χρειαστεί θα κάθεσαι στις σκάλες»

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και όταν τη ρώτησα “πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;” γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις», μου είπε: “Μην ασχολείσαι”», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Και περιέγραψε σε άλλο σημείο: «Μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι; Και μου απάντησε: «Στις σκάλες». Σας το λέω εντίμως».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Χουρδάκη:

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα «πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;», γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: «Μην ασχολείσαι».

Μετά μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: «Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;». Και μου απάντησε: «Στις σκάλες». Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει.

Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε «θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα», εγώ της είπα: «Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο».

«Χωρίς να υποτιμώ την βουλευτική αποζημίωση, είχα ιατρείο ήμουν πολύ καλά»

Πιθανώς, εάν είχαν γίνει όλα με διαφορετικό τρόπο, με χαρά θα ξαναγυρνούσα στο πανεπιστήμιο. Από τον χώρο που προέρχομαι είχα και ιατρείο, χωρίς να υποτιμώ τη βουλευτική αποζημίωση. Για εμένα αυτό δεν είναι το κίνητρο και εξακολουθεί να μην είναι. Στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο, ήμουν καλά.

Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι».

Το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη

Οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να τοποθετείται δημόσια μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, αναδημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσίευσε το βίντεο με την συνέντευξη του Μιχάλη Χουρδάκη και σημείωσε:

«Το αληθινό πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της….αλίμονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία».