Βίντεο: «Συντριβάνι» ύστερα από τροχαίο στη Λαμία – Τα νερά έφτασαν σε ύψος 8 μέτρων

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν μικροί και μεγάλοι στη Νέα Άμπλιανη, στη Λαμία, καθώς ένα… συντριβάνι «ξεπήδησε» αργά τη νύχτα της Τρίτης (4/8), όταν ένα βανάκι προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο παρκάκι του Ερυθρού Σταυρού, με το βανάκι να ξηλώνει τον κρουνό. Αποτέλεσμα ήταν το νερό να αρχίζει να εκτοξεύεται στον αέρα, φτάνοντας σε ύψος ακόμη και τα 8 μέτρα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι έχει συμβεί, ενώ αρκετά παιδιά έσπευσαν στο σημείο για να απολαύσουν και από κοντά το ασυνήθιστο θέαμα.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ένα συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής, ώστε να επιδιορθωθεί η ζημιά.

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