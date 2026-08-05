Βίντεο: «Συντριβάνι» ύστερα από τροχαίο στη Λαμία – Τα νερά έφτασαν σε ύψος 8 μέτρων

Ένα βανάκι προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, δημιουργώντας ένα «συντριβάνι» νερού ύψους 8 μέτρων. Οι κάτοικοι παρακολούθησαν το ασυνήθιστο θέαμα, ενώ συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας αποκατέστησε τη ζημιά.

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συντριβάνι Λαμία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βανάκι προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, με αποτέλεσμα να «ξεπηδήσει» ένα… συντριβάνι.
  • Το νερό εκτοξεύτηκε στον αέρα, φτάνοντας σε ύψος ακόμη και τα 8 μέτρα, προσελκύοντας κατοίκους και παιδιά που έσπευσαν να απολαύσουν το ασυνήθιστο θέαμα.
  • Λίγο αργότερα, συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη διακοπή της παροχής, ώστε να επιδιορθωθεί η ζημιά.

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Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν μικροί και μεγάλοι στη Νέα Άμπλιανη, στη Λαμία, καθώς ένα… συντριβάνι «ξεπήδησε» αργά τη νύχτα της Τρίτης (4/8), όταν ένα βανάκι προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο παρκάκι του Ερυθρού Σταυρού, με το βανάκι να ξηλώνει τον κρουνό. Αποτέλεσμα ήταν το νερό να αρχίζει να εκτοξεύεται στον αέρα, φτάνοντας σε ύψος ακόμη και τα 8 μέτρα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τι έχει συμβεί, ενώ αρκετά παιδιά έσπευσαν στο σημείο για να απολαύσουν και από κοντά το ασυνήθιστο θέαμα.

Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ένα συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής, ώστε να επιδιορθωθεί η ζημιά.

Δείτε το βίντεο:

@lamiareport.gr Τεράστιος πίδακας νερού “ξεπήδησε” στη Νέα Άμπλιανη! Βαν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό και τα έκανε όλα «μούσκεμα»… 💦 #lr #lamia #news #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

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