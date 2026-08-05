«Πρώτα το γυμναστήριο»: Πώς μια 61χρονη γυναίκα έχασε 18 κιλά και άφησε πίσω τον προδιαβήτη

Η συνέπεια στην άσκηση μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία μιας 61χρονης γυναίκας, η οποία έγινε viral όταν ο γιος της αποκάλυψε ότι δεν θέλησε να παραλείψει την προπόνησή της ούτε μετά από επίσκεψη στον γιατρό, έχοντας ήδη χάσει 18 κιλά και αφήσει πίσω της τον προδιαβήτη.

61χρονη εντυπωσιάζει με την αφοσίωσή της στην γυμναστική

Η αφοσίωση μιας 61χρονης γυναίκας από την Ινδία στην φυσική κατάσταση τράβηξε την προσοχή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο γιος της μοιράστηκε ένα βίντεο όπου η ίδια αρνείται να χάσει την προπόνησή της, ακόμα και αμέσως μετά από επίσκεψη σε γιατρό λόγω αδιαθεσίας.

Στο viral βίντεο, ο Harish Thakur εξηγεί ότι αρχικά ήταν δύσκολο να πείσει τη μητέρα του να ξεκινήσει τη γυμναστική. Ωστόσο, όταν έβαλε την άσκηση στην καθημερινότητά της, όχι μόνο πέτυχε σημαντική απώλεια βάρους, αλλά κατάφερε να νικήσει και τον προδιαβήτη.

Επίσης, ο Harish αποκάλυψε ότι ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν για το ιατρείο, η μητέρα του είχε πάρει μαζί της τη τσάντα του γυμναστηρίου.

Από τον προδιαβήτη στην «εξάρτηση» από τη γυμναστική

Μετά από έναν χρόνο συστηματικής προσπάθειας που οδήγησε σε απώλεια 18 κιλών, η 61χρονη γυναίκα κατάφερε να αφήσει πίσω της τον προδιαβήτη. Ωστόσο, φαίνεται πως ανακάλυψε ένα νέο πάθος.

Όπως περιέγραψε ο γιος της, η μητέρα του δεν ένιωθε πολύ καλά από την προηγούμενη ημέρα, καθώς είχε κάποιες διακυμάνσεις στην πίεσή της. Ο Harish της πρότεινε να παραλείψουν την προπόνηση εκείνη την ημέρα, αλλά εκείνη ήταν ανένδοτη: επέμεινε να πάνε στο γυμναστήριο αμέσως μετά το ραντεβού με τον γιατρό.

Τελικά, η επιμονή της κέρδισε. Μετά την επίσκεψη στο ιατρείο, πήγαν κανονικά στο γυμναστήριο και προπονήθηκαν για μία ολόκληρη ώρα. «Νομίζω ότι πλέον έχει αναπτύξει έναν νέο “εθισμό” με το γυμναστήριο», ανέφερε χαριτολογώντας ο Harish στη λεζάντα του βίντεο που έγινε δημοφιλές, αναδεικνύοντας πώς η άσκηση μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή ενός ανθρώπου, ανεξαρτήτως ηλικίας.