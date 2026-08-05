Κυψέλη: Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Η κατάθεση-κλειδί της συζύγου του

Το κατώφλι του ανακριτή θα διαβεί σήμερα Τετάρτη (5/8) προκειμένου να απολογηθεί, ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Αρνείται ότι σκότωσε την Βρετανίδα ο 26χρονος

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σορό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Η ιστορία του Αφγανού είχε δημοσιοποιηθεί από τον Ερυθρό Σταυρό ως παράδειγμα επιβίωσης ενός πρόσφυγα

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, ερευνούν αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς αμφότεροι είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Είναι ενδεικτικό ότι η ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης στην κοινωνία ενός πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και είδε την οικογένεια του να ξεκληρίζεται έπειτα από επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του ο οποίος ήταν αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του πέθαναν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Ο Αχμαντζάι εγκατέλειψε το Αφγανιστάν όταν ήταν 15 ετών και έφτασε παράνομα στην Μυτιλήνη ως ασυνόδευτος πρόσφυγας όπου και φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας.

Μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, βαφτίστηκε Χριστιανός και γνώρισε την μελλοντική του γυναίκα, μια Αμερικανίδα, με την οποία απέκτησε ένα παιδί.

Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», με αντικείμενο τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολήθηκε με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.

Η κατάθεση-κλειδί της συζύγου του

Η κατάθεση-κλειδί της συζύγου του 26χρονου «ξεκλείδωσε» τον γρίφο και οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του Αφγανού. Συγκεκριμένα η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία ότι το πρωί της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστός ο εντοπισμός της σορού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώριζε.

Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι στις 19 Ιουλίου το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αράχωβας. Από την ανάλυση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους.