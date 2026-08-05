Αποκάλυψη φρίκης στη Βρετανία: Φτιάχνουν «λίστες βιασμών» για συμμαθήτριές τους στο Τάινσαϊντ – Η συγκλονιστική κατάθεση ανήλικης

Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ μαθητριών από το Τάινσαϊντ, φέρνει στην επιφάνεια μια εφιαλτική πραγματικότητα. Οι απειλές, η «κανονικοποίηση» της βίας και το επικίνδυνο «ιδεολογικό κενό» που εκμεταλλεύονται οι influencers της «τοξικής αρρενωπότητας».

Στις σχολικές αυλές της Βορειοανατολικής Αγγλίας, εκεί όπου η ανεμελιά της εφηβείας θα έπρεπε να κυριαρχεί, μια σιωπηλή αλλά επικίνδυνη τάση, δηλητηριάζει τις καθημερινές σχέσεις μεταξύ των νέων παιδιών.

Η λεκτική κατάχρηση, οι ωμές σεξιστικές απειλές και η καλλιέργεια μιας «κουλτούρας φόβου», δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέρος μιας συστηματικής έξαρσης του μισογυνισμού. Το ποτήρι, ωστόσο, ξεχείλισε όταν μαθήτριες από την περιοχή του Τάινσαϊντ, αποφάσισαν να «σπάσουν» τη σιωπή τους και να αποκαλύψουν μια σοκαριστική πρακτική: τη δημιουργία «λιστών βιασμών» από συμμαθητές τους.

Rape list’ part of misogyny girls face at school……….https://t.co/LgwKUPorog — Upthebaldies The Truth Seeker (@upthebaldies) August 4, 2026

Το ντοκιμαντέρ της οργής και ο φόβος της επόμενης μέρας

«Βάζουν τα κορίτσια σε σειρά κατάταξης, ανάλογα με το ποιες θέλουν να βιάσουν περισσότερο και ποιες λιγότερο», εξομολογείται με «σπασμένη» φωνή μια μαθήτρια. Η κατάθεση αυτή, περιλαμβάνεται σε ένα αποκαλυπτικό βίντεο, που δημιούργησε μια ομάδα έφηβων κοριτσιών, σε συνεργασία με την οργάνωση This Life Collective.

Τα κορίτσια περιγράφουν πώς η λεκτική βία και ο σεξισμός, συχνά μεταμφιεσμένοι σε αθώα «πειράγματα» (banter), κάνοντάς τες, να νιώθουν εντελώς «ανάξιες» και «τρομοκρατημένες».

Η καθημερινότητα για αυτά τα κορίτσια, έχει μετατραπεί σε μια συνεχή άσκηση επιβίωσης. Αποφεύγουν τις μεγάλες ομάδες αγοριών, συντονίζουν τις διαδρομές τους και επιλέγουν συνειδητά τους πιο μεγάλους και φωτισμένους δρόμους, για να επιστρέψουν σπίτι.

«Είναι ζήτημα ενστίκτου, μια αντίδραση τύπου «δώσε μάχη ή φύγε», αναφέρει μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας. «Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να μπορώ απλώς να περπατήσω από τον σύντομο δρόμο για το σπίτι μου».

Από τη ψηφιακή τοξικότητα στην πραγματική κακοποίηση

Η κατάσταση στη Βορειοανατολική Αγγλία, μια περιοχή που καταγράφει ήδη τα υψηλότερα ποσοστά βίας κατά των γυναικών στη χώρα, χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για τους ειδικούς. Η Κάθριν Μάρτσαντ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Impact Family Services, προειδοποιεί ότι η «κανονικοποίηση» της βίαιης γλώσσας στα σχολεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τυφλώνει τα νεαρά κορίτσια απέναντι στα σημάδια της πραγματικής κακοποίησης.

«Βλέπουμε πλέον κορίτσια 15, 16 και 17 ετών, να συνειδητοποιούν εκ των υστέρων ότι υπέστησαν κακοποίηση στις πρώτες τους σχέσεις, επειδή θεωρούσαν ότι αυτή η συμπεριφορά είναι το φυσιολογικό», εξηγεί η Μάρτσαντ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για περιστατικά βιασμών ακόμη και μεταξύ 13χρονων παιδιών, όπου κανένα από τα δύο μέρη, δεν έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει τα όρια και τη συναίνεση.

Από την πλευρά της, η Σου Ντέιβισον, διευθύντρια της This Life Collective και εκπαιδευτικός με 30ετή εμπειρία, στρέφει τα βέλη της στην επιρροή των social media. Όπως επισημαίνει, η ραγδαία άνοδος των influencers που προωθούν την «τοξική αρρενωπότητα», βρίσκει εύφορο έδαφος σε περιθωριοποιημένα αγόρια, καθιστώντας τη γλώσσα τους ολοένα και πιο επιθετική.

Το ιδεολογικό κενό και η αναζήτηση λύσεων

Την ίδια στιγμή, ερευνητές όπως ο Δρ Άλεξ Μπλόουερ, ιδρυτής του δικτύου Boys’ Impact, υπογραμμίζουν ότι η ρίζα του προβλήματος, είναι βαθύτερη. Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε μια συστηματική και ορθή προσπάθεια ενδυνάμωσης των κοριτσιών, τα αγόρια αφέθηκαν χωρίς ένα θετικό πρότυπο, για το τι σημαίνει υγιής αρρενωπότητα.

«Αφήσαμε ένα κενό, το οποίο έσπευσαν να καλύψουν κακόβουλοι παράγοντες του διαδικτύου», σημειώνει ο ίδιος, τονίζοντας ότι οι σχολικές παρεμβάσεις δεν πρέπει να ξεκινούν από την παραδοχή ότι «κάτι τρέχει λάθος με το να είσαι αγόρι», αλλά να χτίζουν υγιείς προσδοκίες.

Το ζήτημα έχει πλέον λάβει πολιτικές διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι το γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κονδύλι 16 εκατομμυρίων λιρών για πιλοτικά προγράμματα στα σχολεία και την εισαγωγή νέου προγράμματος σπουδών για τις υγιείς σχέσεις, ενώ η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε τις «λίστες βιασμών» αποτρόπαιες, ζητώντας παράλληλα να μην οδηγηθεί η κοινωνία σε μια πολωτική διαμάχη μεταξύ των δύο φύλων.

BREAKING: Prime Minister Andy Burnham announces exemptions to the controversial early release scheme, confirming that rape, serious child sex offences, and grooming gang offences will be excluded. Sky’s @LucyJMcDaid has the details.

https://t.co/hkCqb2kK4Q 📺 Sky 501 pic.twitter.com/ZWu0IYVtCp — Sky News (@SkyNews) August 3, 2026

Η ανάγκη για άμεση δράση

Η κραυγή αγωνίας των μαθητριών από το Τάινσαϊντ δεν είναι απλώς μια τοπική είδηση, αλλά ένας καθρέφτης των αλλαγών που συντελούνται στις νεότερες γενιές υπό την επήρεια της ανεξέλεγκτης ψηφιακής κουλτούρας. Όταν οι απειλές βιασμού αντιμετωπίζονται ως «πλάκα» και οι λίστες στοχοποίησης γίνονται σχολική συνήθεια, η αδιαφορία ισοδυναμεί με συνενοχή.

Η εκπαίδευση, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση δεν είναι πλέον θεωρητικές έννοιες, αλλά η μοναδική ασπίδα για να μην μετατραπεί η λεκτική βία του σήμερα στο έγκλημα του αύριο.

Πηγή: BBC