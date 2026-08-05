Κίεβο: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικοί νυχτερινοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε 14 νεκρούς και 27 τραυματίες στην περιφέρεια του Κιέβου, ενώ η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας είχε αναφέρει νωρίτερα τον θάνατο μιας γυναίκκας εντός της πόλης.

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Διεθνή Νέα

Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο
Πηγή: ABC News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι νυχτερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.
  • Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού» σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου.
  • Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, είχε κάνει λόγο για γυναίκα, που σκοτώθηκε στην ίδια την πρωτεύουσα.

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Οι νυχτερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.

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«Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού» σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου, ενημέρωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, μέσω Telegram.

 


Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, είχε κάνει λόγο για γυναίκα, που σκοτώθηκε στην ίδια την πρωτεύουσα.

 

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