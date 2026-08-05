Κίεβο: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Οι νυχτερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών.
#BREAKING | 🇺🇦 🇷🇺 — Russia’s overnight combined missile and drone attack on Ukraine’s Kyiv region killed 14 people and injured 27, Ukrainian emergency services reported early Wednesday. pic.twitter.com/UIctYkuc9z
— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 5, 2026
After a night from hell comes another morning of death.
14 people were killed in the Kyiv region.
1 person was killed in Kyiv.
51 more were injured.
This is how another day begins in Ukraine. pic.twitter.com/pwHYUS9KLs
— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 5, 2026
«Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού» σε τομείς της περιφέρειας του Κιέβου, ενημέρωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, μέσω Telegram.
Russian ballistic missile attack on Kyiv.
At least 20 Iskander-M/S-400 ballistic missiles, 5 Zircon hypersonic cruise missiles, and 2 Kn-23 ballistic missiles were launched from Bryansk, Kursk, Voronezh, and Rostov Oblasts.
Every single missile impacted. Not a single Patriot… pic.twitter.com/vXUKsehk4s
— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 5, 2026
Russia pummelled Kyiv and the surrounding region overnight with ballistic missiles and drones; more than 14 people killed; several dozen reported wounded. (Ukraine is desperate for interceptors for its Patriot missile defenses). pic.twitter.com/tZWvXY1y0Q
— Mike Eckel (@Mike_Eckel) August 5, 2026
Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, είχε κάνει λόγο για γυναίκα, που σκοτώθηκε στην ίδια την πρωτεύουσα.
🚨 MASSIVE BLITZ ON KYIV: Economic Sabotage, Chemical Leak, & Medics Targeted in Night of Terror
Russia launched one of its most devastating combined air assaults on KYIV AND THE SURROUNDING REGION, unleashing jet-powered drones and cluster-armed ballistic missiles in a… https://t.co/9foecolh9t pic.twitter.com/OxJu4mC9Xo
— Predictivemoney (@Predictivemoney) August 5, 2026