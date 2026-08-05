Κίεβο: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η σχετική ενημέρωση δόθηκε μέσω Telegram, ενώ ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή έληξε έπειτα από περίπου μία ώρα και 25 λεπτά.

Russian ballistic missile strike on Kyiv kills one and injures others https://t.co/f92xLWNANl — BBC News (World) (@BBCWorld) August 5, 2026