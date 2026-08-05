Κίεβο: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από νυχτερινή ρωσική επίθεση

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 12 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η ενημέρωση δόθηκε μέσω Telegram, μετά το τέλος του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

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Κίεβο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.
  • Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, η σχετική ενημέρωση δόθηκε μέσω Telegram.
  • Ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή έληξε έπειτα από περίπου μία ώρα και 25 λεπτά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η σχετική ενημέρωση δόθηκε μέσω Telegram, ενώ ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή έληξε έπειτα από περίπου μία ώρα και 25 λεπτά.

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